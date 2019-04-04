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/Онкология

Ученые объяснили, как чашка кофе приводит к раку легких

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В США ученые нашли связь между употреблением кофе и риском заболеть раком легких.

Новое исследование показало, что употребление двух или более чашек кофе может привести к онкологическому заболеванию, пишет Live Science.

Сообщается, что ученые проанализировала результаты 17 научных работ, которые включали данные о 1,2 миллиона людей, проживающих в США и Азии.

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Исследователи обнаружили, у некурящих людей, которые пили две или более чашки кофе в день, риск развития рака легких был на 41% выше, чем у тех, кто не пил кофе. Ученые отметили, что "это данные наблюдательного исследования" и пока до конца не понятна причинно-следственная связь. Однако специалисты полагают, что пагубное влияние кофе на организм провоцирует не кофеин, а процесс обжарки кофейных зерен.

Также ученые выяснили, что употребление кофе не было связано с повышенным риском развития глиомы или колоректального рака у мужчин и женщин.

Чашка кофе

Чашка кофе

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали две самых частых причины возникновения рака.

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Место
США
Тег
лечение рака
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