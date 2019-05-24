Ученые назвали запрещенные продукты после 50 лет

Ученые из Университета Южной Калифорнии, США, установили, что любители мяса и сыра, которым за 50 лет, подвергают свое здоровье опасности наравне с курильщиками.

И у тех, и у других значительно повышается риск ранней смерти, сообщает МедикФорум.

Исследователи выявили связь между употреблением белковых продуктов у мужчин и женщин в возрасте старше 50 лет и ухудшениями в состоянии здоровья, которые ассоциируются с преждевременной смертью.

твердый сыр perekrestok.ru

Употребление большого количества животного белка вдвое увеличивает вероятность преждевременной смерти по сравнению с теми, кто им не злоупотребляет. Такие гастрономические предпочтения в 4 раза повышают шансы умереть от рака в этом возрасте.

Диета, насыщенная животным белком, негативно влияет на клетки - ускоряет их деградацию, способствуя росту опухолей. Поэтому ученые рекомендуют сократить потребление этих веществ, заменив мясо и сыр на рыбу, фасоль и чечевицу.

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