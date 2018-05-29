Ученые назвали простой способ спастись от рака

Употребление клубники может помочь бороться с агрессивными формами рака полочной железы.

К такому выводу пришли ученые из Италии в ходе исследований на мышах, передает Science Daily.

Грызуны получали клубничный концентрат как дополнение к основному рациону в таком количестве, как 450 граммов ягод для человека ежедневно.

Через 5 недель после начала употребления опухоли в запущенных случаях уменьшились. При легких формах онкозаболевания опухоли исчезали.

По словам ученых, клубника может уменьшить активность генов, ответственных за рост метастазов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был найден способ победить неизлечимый рак мозга.