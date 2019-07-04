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/Онкология

Ученые назвали продукт, спасающий от рака и диабета

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Ученые из Испании определили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития онкологических заболеваний.

Исследователи провели метаанализ 14 исследований, в которых проверили профилактические свойства молока, передает Medical Xpress.

Работа ученых показало, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

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Кроме того, употребление молочной продукции связано с пониженной вероятностью развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

При этом отмечается, что молоко не снижает риск перелома позвонков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ананас, батат, мясо, молочные продукты, шоколадные торты и шоколадное молоко оказались смертельно опасными для человека.

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Место
Испания
Теги
онкологиялечение ракамолокопродукты
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