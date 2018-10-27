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/Онкология

Ученые назвали популярный продукт против рака

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Ежедневное потребление качественного оливкового масла, произведенного в Италии, является профилактикой онкологических болезней, в частности рака кишечника.

К такому выводу пришла группа ученых из Италии, Франции, США и Англии после пяти лет лабораторных опытов в клинике города Бари.

Исследование по заказу Итальянской ассоциации исследования рака показало, что против опухолей эффективна олеиновая кислота, содержащаяся в качественном оливковом масле, пишет La Repubblica.

Олеиновая кислота была и раньше известна противоопухолевыми свойствами, но ее воздействие на рак толстой кишки никогда не изучали детально.

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Один из исследователей, профессор Антонио Москетта, назвал полученные данные "беспрецедентными".

"Мы спросили себя, почему олеиновая кислота, содержащаяся в итальянском оливковом масле, также вырабатывается нашим организмом в виде фермента Scd1", - объяснил Москетта.

"Природа дала нам возможность самим синтезировать олеиновую кислоту... В экспериментах исследователи "выключили" этот фермент и исключили олеиновую кислоту из питания. Результат – воспаление тканей и начало спонтанных опухолей кишечника. Мы показали, что природа дает нам возможность синтезировать олеиновую кислоту, чтобы защитить нас от рака. Создается барьер, который блокирует воспаление клеток кишечника и предотвращает рак", - добавил профессор.

Исследователь отметил пользу употребления оливкового масла для людей с наследственной предрасположенностью к раку толстой кишки или с язвенным колитом.

"Просто употребляйте столовую ложку оливкового масла на обед и ужин в дополнение к тому, которое используется в качестве приправы", - посоветовал он.

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Более того, исследователи выяснили, что даже когда существует генетическая предрасположенность, олеиновая кислота снижает риск опухоли кишечника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, какая пищевая добавка в сладостях и газировке вызывает рак.

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Темы
ЗдоровьеПитаниеонкологияБорьба с онкологией
Место
ИталияБари
Объект
рак
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