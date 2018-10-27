Ученые назвали популярный продукт против рака

Ежедневное потребление качественного оливкового масла, произведенного в Италии, является профилактикой онкологических болезней, в частности рака кишечника.

К такому выводу пришла группа ученых из Италии, Франции, США и Англии после пяти лет лабораторных опытов в клинике города Бари.

Исследование по заказу Итальянской ассоциации исследования рака показало, что против опухолей эффективна олеиновая кислота, содержащаяся в качественном оливковом масле, пишет La Repubblica.

Олеиновая кислота была и раньше известна противоопухолевыми свойствами, но ее воздействие на рак толстой кишки никогда не изучали детально.

Один из исследователей, профессор Антонио Москетта, назвал полученные данные "беспрецедентными".

"Мы спросили себя, почему олеиновая кислота, содержащаяся в итальянском оливковом масле, также вырабатывается нашим организмом в виде фермента Scd1", - объяснил Москетта.

"Природа дала нам возможность самим синтезировать олеиновую кислоту... В экспериментах исследователи "выключили" этот фермент и исключили олеиновую кислоту из питания. Результат – воспаление тканей и начало спонтанных опухолей кишечника. Мы показали, что природа дает нам возможность синтезировать олеиновую кислоту, чтобы защитить нас от рака. Создается барьер, который блокирует воспаление клеток кишечника и предотвращает рак", - добавил профессор.

Исследователь отметил пользу употребления оливкового масла для людей с наследственной предрасположенностью к раку толстой кишки или с язвенным колитом.

"Просто употребляйте столовую ложку оливкового масла на обед и ужин в дополнение к тому, которое используется в качестве приправы", - посоветовал он.

Более того, исследователи выяснили, что даже когда существует генетическая предрасположенность, олеиновая кислота снижает риск опухоли кишечника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, какая пищевая добавка в сладостях и газировке вызывает рак.