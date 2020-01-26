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/ Онкология

Ученые назвали первые признаки опаснейшего рака

2.3т
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В число тревожных знаков заболевания раком кожи входит постоянная усталость, снижение аппетита, потеря веса, а также увеличение лимфоузлов.

Прежде всего, вас должны насторожить незаживающие ранки на теле, пятнышки с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек. Об этом рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров, пишет rg.ru.

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Ученые назвали первые признаки опаснейшего рака

Ученые назвали первые признаки опаснейшего рака

aboutspacejornal.net

"Первое, что нужно сделать при таких жалобах, - обратиться за консультацией к врачу. Он проведет диагностику - визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию и, при необходимости, цитологическое исследование. При установлении диагноза направит на лечение", – отметил специалист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые из Великобритании нашли способ позволить медиками "настраивать" иммунную систему человека против злокачественных опухолей, что потенциально может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
рак лечение рака
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