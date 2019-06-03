Ученые нашли новые причины появления рака кожи

Специалисты американской организации Skin Cancer Foundation заявили, что на развитие рака кожа могут повлиять постоянные недосыпы.

Как сообщает Food.news, ключевую роль играет гормон мелатонин, который вырабатывается ночью в темноте (любой источник света замедляет этот процесс).

Ученые отмечают, чтобы не нарушать секрецию мелатонина и сон, рекомендуется укладываться спать до 11 часов вечера. Привычка регулярно засиживаться до глубокой ночи грозит недостатком гормона и проблемами со здоровьем.

Отмечается, что мелатонин защищает кожу от опасного ультрафиолетового излучения. Также он является мощным антиоксидантом и может "поглощать" свободные радикалы лучше, чем витамины А или С.

Также на риск появления рака может повлиять курение и употреблением продуктов с пестицидами, токсичными пищевыми добавками и другими вредными ингредиентами. Специалисты рекомендуют есть сезонные фрукты и овощи, избегать жирного пережаренного мяса и не злоупотреблять сладостями.

Рак кожи Vesti.RU

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