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/Онкология

Ученые нашли новые причины появления рака кожи

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Специалисты американской организации Skin Cancer Foundation заявили, что на развитие рака кожа могут повлиять постоянные недосыпы.

Как сообщает Food.news, ключевую роль играет гормон мелатонин, который вырабатывается ночью в темноте (любой источник света замедляет этот процесс).

Ученые отмечают, чтобы не нарушать секрецию мелатонина и сон, рекомендуется укладываться спать до 11 часов вечера. Привычка регулярно засиживаться до глубокой ночи грозит недостатком гормона и проблемами со здоровьем.

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Отмечается, что мелатонин защищает кожу от опасного ультрафиолетового излучения. Также он является мощным антиоксидантом и может "поглощать" свободные радикалы лучше, чем витамины А или С.

Также на риск появления рака может повлиять курение и употреблением продуктов с пестицидами, токсичными пищевыми добавками и другими вредными ингредиентами. Специалисты рекомендуют есть сезонные фрукты и овощи, избегать жирного пережаренного мяса и не злоупотреблять сладостями.

Рак кожи

Рак кожи

Vesti.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили пять растений, которые имеют противораковые свойства.

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Место
США
Теги
лечение ракакак лечить ракраконкология
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