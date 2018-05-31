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Ученые нашли новейшее средство от рака

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Низкие дозы яда - триоксида мышьяка - заставляют отступить одну из разновидностей рака крови, острый промиелоцитарный лейкоз.

Ядовитое вещество, по заверениям ученых Северо-Западного университета в США, можно использовать для лечения других злокачественных заболеваний, передает MedicalXpress.

Специалисты создали так называемые нанобины — частицы, которые представляют собой сферические липосомы, образованные липидным бислоем, и содержат соединения мышьяка.

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Нанобины попадают в кровоток, достигают клеток опухоли, где накапливаются и высвобождают яд, убивая злокачественные клетки, но не нанося вред здоровым тканям. При этом мелкие кровеносные сосуды, формирующиеся вокруг опухоли, способствуют накоплению везикул, а кислая среда новообразования помогает растворить частицы мышьяка, находящегося внутри нанобинов.

В результате экспериментов стало известно, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.

Исследователи также планируют прикрепить к нанобинам специфические молекулы, чтобы помочь им преодолеть гемато-энцефалический барьер и приспособить их для лечения глиобластомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснились продукты, вызывающие рак.

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Тема
Борьба с онкологией
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