Убивает за недели: названа причина смертельного рака

Мутация лишь двух дефектных клеток приводит к развитию острого миелоидного лейкоза.

К такому выводу пришли исследователи из американской лаборатории в Колд Спринг, передает MedicalXpress. К раку приводят мутации генов IDH2 и SRSF2.

Профессор лаборатории Адриан Крейнер заявил, что мутации препятствуют созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, необходимые пациенту для преодоления рака. Теперь в лаборатории пытаются создать новые средства для лечения рака крови.

Ранее считалось, что гены IDH2 и SRSF2 влияют только на симптомы рака. Но теперь их назвали ответственными за причину возникновения заболевания. Ученые уверены, что если им удастся вмешаться в процесс, получится и остановить развитие болезни.

Острый миелоидный лейкоз является раком крови. При нем быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. В случае отсутствия лечения, больной может погибнуть буквально за несколько недель или месяцев.

Симптомами являются быстрая утомляемость, одышка, частые повреждения кожи, а также повышенная кровоточивость.

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