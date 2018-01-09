Убивает раковые клетки за 42 дня: ученый придумал напиток, который помог тысячам людей

Австрийский исследователь Рудольф Брейс посвятил большую часть своей жизни поиску альтернативного лечения рака и, как считается, добился успеха.

Как сообщает издание Health Today, он приготовил специальный сок, который стимулирует иммунную систему, очищает кровь, а также наполняет тело энергией.

Но самое главное, что этот сок доказал свою эффективность в борьбе с раковыми клетками. Он был признан эффективным при лечении более 45 тыс. человек, больных раком и другими неизлечимыми заболеваниями.

Согласно теории Бреqса, белки - это то, что питает раковые клетки, и их нужно устранять.

Лечение онкологических клеток длится 42 дня, и он рекомендует выпивать только чай и его специальный овощной сок, где в качестве основного ингредиента он использует свеклу.

В течение этих 42 дней раковые клетки голодают и умирают, а общее состояние здоровья улучшается.

Для приготовления этого сока вам понадобятся эти ингредиенты

- Свекла (55%),

- Морковь (20%),

- Корень сельдерея (20%),

- Картофель (3%)

- Редис (2%)

Поместите все ингредиенты в блендер, смешайте их хорошо, и ваш напиток готов к использованию.

Наиболее важным ингредиентом является свекла, которая богата антиоксидантами, витаминами С, В1, В2, В6, фолиевой и пантотеновой кислотой, а также минералами - калием, фосфором, магнием, кальцием, натрием, железом, цинком. Красный цвет свеклы происходит от пурпурных пигментов, известных как бетацианины.

Ряд исследований подтвердил, что свекла чрезвычайно полезна при лечении лейкемии и рака.

Свекла может использоваться для лечения многих видов рака, и результаты одного исследования показали, что 100% пациентов, страдающих раком, положительно отреагировали на лечение свеклы.

Она также полезна для беременных женщин, потому что содержит высокий уровень фолиевой кислоты: повышает функцию печени и желчного пузыря, предотвращая запоры.

Она также помогает при головных болях, зубных болях, дизентерии, проблемах с костями, проблемах с кожей и менструальных болях.

Как ранее сообщал "МедОбоз", в 80-90% случаев рак развивается вследствие воздействия факторов окружающей среды: химических веществ, вирусов, физических агентов (рентгеновских, радиевых и ультрафиолетовых лучей).