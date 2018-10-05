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Убивает рак: выяснилась польза популярной в Украине осенней ягоды

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В кожуре винограда содержится вещество, являющееся естественным антибиотиком с уникальными свойствами. В частности, этот компонент может с высокой эффективностью предотвращать развитие рака легких.

К такому выводу пришли специалисты Женевского университета (Швейцария)."Помимо сокращения потребления табака и других продуктов, которые содержатся в обычной сигарете, может оказаться эффективным ресвератрол - естественный антибиотик, получаемый из кожуры винограда", - рассказали авторы исследования, передает "МедикФорум".

Ученые установили: если ввести ресвератрол назально, он способен помочь в терапии рака легких. Этот эффект был замечен по время опытов на мышах, которые помещались в среду, провоцирующую развитие рака легких.

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Так, у 45% мышей, получавших ресвератрол назально, развилось меньше опухолей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предупредили, что около 1,4 миллиарда человек в будущем рискуют столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией (слабоумие), раком груди и толстой кишки из-за недостаточной физической активности.

Читайте все новости по теме "онкология" на OBOZREVATEL.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
Швейцария
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