Убивает рак: выяснилась польза популярной в Украине осенней ягоды

В кожуре винограда содержится вещество, являющееся естественным антибиотиком с уникальными свойствами. В частности, этот компонент может с высокой эффективностью предотвращать развитие рака легких.

К такому выводу пришли специалисты Женевского университета (Швейцария)."Помимо сокращения потребления табака и других продуктов, которые содержатся в обычной сигарете, может оказаться эффективным ресвератрол - естественный антибиотик, получаемый из кожуры винограда", - рассказали авторы исследования, передает "МедикФорум".

Ученые установили: если ввести ресвератрол назально, он способен помочь в терапии рака легких. Этот эффект был замечен по время опытов на мышах, которые помещались в среду, провоцирующую развитие рака легких.

Так, у 45% мышей, получавших ресвератрол назально, развилось меньше опухолей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предупредили, что около 1,4 миллиарда человек в будущем рискуют столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией (слабоумие), раком груди и толстой кишки из-за недостаточной физической активности.