Убивает рак изнутри: ученые сделали прорыв в борьбе с онкологией

Американские ученые разработали крошечные роботизированные системы, которые могут перемещаться внутри человеческого тела и управляться снаружи для лечения рака.
Открытие делали исследователи из Калифорнийского технологического института, передает ScienceRobotic.
Микро-роботы представляет собой микроскопические сферы из металлического магния, покрытые тонкими слоями золота и парилена – полимера, устойчивого к перевариванию человеческим организмом.
Иллюстрация. Лечение рака
Marad Medical Service
Образовывая пузырьки (с помощью реакций магния с жидкостями в пищеварительном тракте) сферы могут перемещаться в тканях организма, доставлять лекарства или проводить хирургические вмешательства.
Уникальной разработку сделала возможность контролировать движение микросфер по организму и следить за ними в режиме реального времени.
Для проверки роботов скормили мышам с внедренными клетками меланомы, которая имитировала рак толстой кишки.
Специалисты пояснили, что использование клеток меланомы позволило эффективнее отслеживать эффект лечения с помощью фотоакустической компьютерной томографии.
После того, как мыши проглотили чипы, ученые стали следить за движением роботов с помощью специальных датчиков. Когда капсулы достигли раковых клеток, их осветили сильным инфракрасным светом, который нагрел золото и привел к высвобождению препарата.
По оценке ученых, лечение животных прошло успешно, что позволяет экспертам готовится к проведению подобной процедуры уже на людях.
Механизм работы роботов на мышах
ScienceRobotic
Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили:
Низкожировая диета способствует снижению риска смерти от рака молочной железы.
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