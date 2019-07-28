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/ Онкология

Убивает рак изнутри: ученые сделали прорыв в борьбе с онкологией

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Американские ученые разработали крошечные роботизированные системы, которые могут перемещаться внутри человеческого тела и управляться снаружи для лечения рака.

Открытие делали исследователи из Калифорнийского технологического института, передает ScienceRobotic.

Микро-роботы представляет собой микроскопические сферы из металлического магния, покрытые тонкими слоями золота и парилена – полимера, устойчивого к перевариванию человеческим организмом.

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Иллюстрация. Лечение рака

Иллюстрация. Лечение рака

Marad Medical Service

Образовывая пузырьки (с помощью реакций магния с жидкостями в пищеварительном тракте) сферы могут перемещаться в тканях организма, доставлять лекарства или проводить хирургические вмешательства.

Уникальной разработку сделала возможность контролировать движение микросфер по организму и следить за ними в режиме реального времени.

Для проверки роботов скормили мышам с внедренными клетками меланомы, которая имитировала рак толстой кишки.

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Специалисты пояснили, что использование клеток меланомы позволило эффективнее отслеживать эффект лечения с помощью фотоакустической компьютерной томографии.

После того, как мыши проглотили чипы, ученые стали следить за движением роботов с помощью специальных датчиков. Когда капсулы достигли раковых клеток, их осветили сильным инфракрасным светом, который нагрел золото и привел к высвобождению препарата.

По оценке ученых, лечение животных прошло успешно, что позволяет экспертам готовится к проведению подобной процедуры уже на людях.

Механизм работы роботов на мышах

Механизм работы роботов на мышах

ScienceRobotic

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили:

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Темы
Борьба с онкологией онкология Исследование ученых
Место
США
Теги
исследование как лечить рак лечение рака рак онкология
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