Убийцы рака: врач назвала топ овощей

Медики советуют употреблять в рацион овощи, чтобы предотвратить онкологические заболевания.

Об этом рассказала врач Татьяна Фиалкова на своей странице в Instagram, отметив, что было проведено исследование, во время которого использовали 34 сорта овощей в пробирке против типов человеческих раковых клеток: рака молочной железы, мозга, почек, легких, поджелудочной, желудка и простаты.

"Интересными оказались результаты в плане клеток рака молочной железы: 6 овощей снизили рост раковых клеток молочной железы почти на 50% - апельсины, сладкий перец, огурцы, красный салатный цикорий, острый красный перец, свекла и батат", - написала она.

Овощи и фрукты 24 канал

По словам Фиалковой, пять из них приостановили рост раковых клеток полностью, это - цветная капуста, проростки брюссельской капусты, зеленый лук, лук-порей, чеснок.

"Благодаря данному исследованию можем сделать вывод, что нужно регулярно включать в рацион целый ассортимент овощей. Например, редис полностью не может остановить рост раковых клеток поджелудочной, но продемонстрировал 100% эффективность в борьбе с клетками рака желудка", - добавила она.

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