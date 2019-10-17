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/ Онкология

Убийцы рака: врач назвала топ овощей

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Медики советуют употреблять в рацион овощи, чтобы предотвратить онкологические заболевания.

Об этом рассказала врач Татьяна Фиалкова на своей странице в Instagram, отметив, что было проведено исследование, во время которого использовали 34 сорта овощей в пробирке против типов человеческих раковых клеток: рака молочной железы, мозга, почек, легких, поджелудочной, желудка и простаты.

"Интересными оказались результаты в плане клеток рака молочной железы: 6 овощей снизили рост раковых клеток молочной железы почти на 50% - апельсины, сладкий перец, огурцы, красный салатный цикорий, острый красный перец, свекла и батат", - написала она.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты

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По словам Фиалковой, пять из них приостановили рост раковых клеток полностью, это - цветная капуста, проростки брюссельской капусты, зеленый лук, лук-порей, чеснок.

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"Благодаря данному исследованию можем сделать вывод, что нужно регулярно включать в рацион целый ассортимент овощей. Например, редис полностью не может остановить рост раковых клеток поджелудочной, но продемонстрировал 100% эффективность в борьбе с клетками рака желудка", - добавила она.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые назвали первые видимые признаки рака.

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Место
Украина
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