У молодежи зафиксировали рост опасного вида рака

Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки исключительно среди молодых людей.

Отчет содержит данные из 43 стран. По мнению авторов, это "глобальный обзор заболеваемости колоректальным раком у лиц в возрасте от 20 до 49 лет".

"Предыдущие работы по этому вопросу касались лишь отдельных стран или регионов", - сказал эпидемиолог Михаэль Хоффмайстер из Немецкого центра исследования рака.

На первом месте по уровню заболеваемости среди молодежи - Южная Корея: ежегодно этот диагноз получают в среднем 12,9 из каждых 100 000 жителей в возрасте до 50 лет. В Германии - 7,7, в индийском Ченнаи - 3,5 молодых людей на 100 000 жителей.

Лаборатория 24 канал

При этом руководитель исследования Ребекка Сигел отметила, что риск развития рака толстой кишки у молодых людей ниже, чем у пожилых. Например, в Словакии уровень заболеваемости раком толстой кишки среди взрослых в возрасте 50 лет и старше составляет 192,5 случая на 100 000 жителей. Страна с этими показателем оказалась на первом месте. Наименьшее количество случаев зафиксировано в Ченнаи - 27,5 на 100 000 жителей.

Согласно исследованию, в течение десяти лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах. Интересно отметить, что в девяти из этих стран уровень заболеваемости у пожилых людей оставался постоянным или даже снижался. В основном это индустриальные страны со сравнительно высоким доходом, а именно: Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США.

Почему молодые люди все чаще страдают от рака толстой кишки, доподлинно пока не известно. Авторы исследования предполагают, что причин может быть несколько. В частности, одна из них - чрезмерное потребление готовой продукции и фаст-фуда. Вторая причина, предположительно, частое лечение детей антибиотиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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