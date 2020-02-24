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/ Онкология

Эксперты озвучили стоимость лечения онкобольного в Украине

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С появлением нового китайского коронавируса COVID-19 тема рака уже не так часто обсуждается, однако от этого он не стал менее опасным и смертоносным.

Накануне проходили парламентские слушания на тему "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути решения", где обсуждали и представляли "Национальную стратегию борьбы с онкологическими заболеваниями до 2030 года". Однако, как сообщает Украинская правда, на мероприятии было очень мало парламентариев, да и сама министр с председателем комитета здоровья нации покинули зал еще до окончания встречи.

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Итак, 1,3 миллиона украинцев сейчас лечатся от рака. За год диагностируется 140 000 новых случаев заболевания и умирает больше 60 000 пациентов, половина из которых не проживает и года после постановки диагноза.

Однако распространенность заболевания – не единственная проблема. Не менее насущная – жизнь и лечение онкобольных.

Эксперты, основатель сообщества "Онкобудни" Людмила Пухляк и председатель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко вызвалась подсчитать, сколько же сейчас тратит онкопациент на лечение и диагностику, с учетом "серых" зон его платежей. "Средний" чек составлялся посредством анонимного опроса самих пациентов.

В опросе приняли участие 633 респондента из 112 населенных пунктов разных регионов Украины, которые проходили лечение и диагностику в 130 медицинских учреждениях. Среди них 88% тех, кто обращался в государственные больницы, 60% в возрасте от 30 до 50 лет, 34% - от 50 до 70 лет, 52% уже закончили основное лечение и находятся состоянии в ремиссии, 48% лечатся сейчас.

У 45% опрошенных диагностирован рак на 3 и 4 стадии – это действительно много. У 37% из них по симптомам врачи ошибочно ставили другие диагнозы, но не направляли на дообследование в онкологические учреждения. Еще у 36% не было симптомов.

Итак, лечение всегда начинается с диагностики. Среди опрошенных бесплатную диагностику получили только 2,8% (16 из 557 человек, которые обращались в госбольницы), остальные 97% сами оплачивали диагностические мероприятия.

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

При этом 43% опрошенных были направлены в частные лаборатории и диагностические центры, остальные платили "добровольно-принудительные" взносы и т.д.

В среднем диагностика стоила около 10 тысяч гривен.

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Далее – лечение.

В хирургии только 1% пациентов прошли лечение бесплатно. Другие платили хирургам, медсестрам, покупали лекарства для анестезии, реанимации и послеоперационного периода. 53% пациентов ответили, что покупали не все, а только некоторые лекарства (улучшилось обеспечение лекарствами химиотерапии). В среднем лечение обходилось в 120 тысяч гривен.

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Гораздо более сложной ситуация оказалась там, где нужна инновационная терапия - это так называемая таргет- и иммунотерапия, которая по подсчетам необходима была 26% респондентов. Так, лишь 5% получили помощь бесплатно, 26% – частично бесплатно. 12% опрошенных вовсе были вынуждены отказаться от нее из-за нехватки средств.

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Стоит отметить, что ради оплаты лечения 21% пациентов продает имущество, берет в долг, кредиты, для 28% организовывают публичный сбор средств, большинство также лечатся при поддержке своего окружения – семьи, друзей, коллег и близких.

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Известно, что среди препаратов, которые необходимы, на первом месте был "Трастузумаб", который сейчас закупается за государственный счет, а на втором "Бевацизумаб" (стоимость годового курса составляет порядка 783 тысячи гривен, он применяется при лечении рака яичников, шейки матки, колоректального рака, рака легких и др.).

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

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Но и это еще не все. После окончания основного лечения 40% опрошенных требовалась гормональная терапия и 47% респондентов ее покупали самостоятельно, а 31% получали иногда от государства. При чем 38% тех, кто лечится за свой счет, отказали в выписке рецепта (дает возможность получить препараты за счет государства), а 12% вовсе не знали о такой возможности.

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

За контрольные обследования (стоимость также порядка 10 тысяч гривен) 76% пациентов платят самостоятельно, 4% – получают его бесплатно, а 19% оплачивают частично.

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

Также онкопациентам иногда приходится потратится на протезы, калоприемники и другие медицинские инструменты.

Цена рака

Цена рака

Украинская правда

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лечение рака рак
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