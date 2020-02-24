С появлением нового китайского коронавируса COVID-19 тема рака уже не так часто обсуждается, однако от этого он не стал менее опасным и смертоносным.

Накануне проходили парламентские слушания на тему "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути решения", где обсуждали и представляли "Национальную стратегию борьбы с онкологическими заболеваниями до 2030 года". Однако, как сообщает Украинская правда, на мероприятии было очень мало парламентариев, да и сама министр с председателем комитета здоровья нации покинули зал еще до окончания встречи.

Итак, 1,3 миллиона украинцев сейчас лечатся от рака. За год диагностируется 140 000 новых случаев заболевания и умирает больше 60 000 пациентов, половина из которых не проживает и года после постановки диагноза.

Однако распространенность заболевания – не единственная проблема. Не менее насущная – жизнь и лечение онкобольных.

Эксперты, основатель сообщества "Онкобудни" Людмила Пухляк и председатель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко вызвалась подсчитать, сколько же сейчас тратит онкопациент на лечение и диагностику, с учетом "серых" зон его платежей. "Средний" чек составлялся посредством анонимного опроса самих пациентов.

В опросе приняли участие 633 респондента из 112 населенных пунктов разных регионов Украины, которые проходили лечение и диагностику в 130 медицинских учреждениях. Среди них 88% тех, кто обращался в государственные больницы, 60% в возрасте от 30 до 50 лет, 34% - от 50 до 70 лет, 52% уже закончили основное лечение и находятся состоянии в ремиссии, 48% лечатся сейчас.

У 45% опрошенных диагностирован рак на 3 и 4 стадии – это действительно много. У 37% из них по симптомам врачи ошибочно ставили другие диагнозы, но не направляли на дообследование в онкологические учреждения. Еще у 36% не было симптомов.

Итак, лечение всегда начинается с диагностики. Среди опрошенных бесплатную диагностику получили только 2,8% (16 из 557 человек, которые обращались в госбольницы), остальные 97% сами оплачивали диагностические мероприятия.

Цена рака Украинская правда

При этом 43% опрошенных были направлены в частные лаборатории и диагностические центры, остальные платили "добровольно-принудительные" взносы и т.д.

В среднем диагностика стоила около 10 тысяч гривен.

Далее – лечение.

В хирургии только 1% пациентов прошли лечение бесплатно. Другие платили хирургам, медсестрам, покупали лекарства для анестезии, реанимации и послеоперационного периода. 53% пациентов ответили, что покупали не все, а только некоторые лекарства (улучшилось обеспечение лекарствами химиотерапии). В среднем лечение обходилось в 120 тысяч гривен.

Цена рака Украинская правда

Цена рака Украинская правда

Цена рака Украинская правда

Гораздо более сложной ситуация оказалась там, где нужна инновационная терапия - это так называемая таргет- и иммунотерапия, которая по подсчетам необходима была 26% респондентов. Так, лишь 5% получили помощь бесплатно, 26% – частично бесплатно. 12% опрошенных вовсе были вынуждены отказаться от нее из-за нехватки средств.

Цена рака Украинская правда

Стоит отметить, что ради оплаты лечения 21% пациентов продает имущество, берет в долг, кредиты, для 28% организовывают публичный сбор средств, большинство также лечатся при поддержке своего окружения – семьи, друзей, коллег и близких.

Цена рака Украинская правда

Известно, что среди препаратов, которые необходимы, на первом месте был "Трастузумаб", который сейчас закупается за государственный счет, а на втором "Бевацизумаб" (стоимость годового курса составляет порядка 783 тысячи гривен, он применяется при лечении рака яичников, шейки матки, колоректального рака, рака легких и др.).

Цена рака Украинская правда

Цена рака Украинская правда

Но и это еще не все. После окончания основного лечения 40% опрошенных требовалась гормональная терапия и 47% респондентов ее покупали самостоятельно, а 31% получали иногда от государства. При чем 38% тех, кто лечится за свой счет, отказали в выписке рецепта (дает возможность получить препараты за счет государства), а 12% вовсе не знали о такой возможности.

Цена рака Украинская правда

Цена рака Украинская правда

За контрольные обследования (стоимость также порядка 10 тысяч гривен) 76% пациентов платят самостоятельно, 4% – получают его бесплатно, а 19% оплачивают частично.

Цена рака Украинская правда

Также онкопациентам иногда приходится потратится на протезы, калоприемники и другие медицинские инструменты.

Цена рака Украинская правда

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