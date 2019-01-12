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/Онкология

Трудно глотать: ученые назвали первые симптомы рака

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Ученые из центра Макмиллан перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о раке.

Так, среди основных исследователи выделили: изменение работы кишечника или мочевого пузыря, тяжелый кашель или хрипы, расстройство желудка или трудности при глотании, сообщает Daily Express.

Также среди признаков приводятся долго незаживающие раны, необычное кровотечение, изменение родинок, а также уплотнение в груди или в другом месте.

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Трудно глотать: ученые назвали первые симптомы рака

РСН

Отмечается, что приведенные симптомы не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, однако являются поводом для того, чтобы обратиться к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее онколог пояснил, что даже шеллак и сало вызывают рак.

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
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