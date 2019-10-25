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/ Онкология

"Тоже поставили этот диагноз": Москаль признался об онкологической болезни

3.7т Читать материал на украинском

Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль поборол рак.

Об этом он сообщил в Facebook после записи интервью с журналисткой Яниной Соколовой, которая также недавно столкнулась со смертельной болезнью.

"Мало кто знает, но в конце восьмидесятых годов прошлого века мне тоже поставили этот страшный диагноз - рак. И честно сказали, что жить мне осталось не более нескольких лет", - написал Москаль.

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Он заявил, что тогда изучил всю медицинскую литературу, перепробовал все народные методы и объездил всех врачей.

"Но через несколько лет оказалось, что болезни нет. То ли я ее таки вылечил, то ли с самого начала врачи ошиблись. Два года были выброшены из жизни, зато я перестал бояться", - добавил он.

Москаль и Соколова

Москаль и Соколова

facebook.com/hennadii.moskal

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Европейского института онкологии в Милане обнаружили причину возникновения рака в человеческом организме.

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Персоны
Геннадий Москаль Янина Соколова
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Как, как вы сказали его фамилия?)
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