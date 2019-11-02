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/ Онкология

Страдающий от рака журналист назвал первые симптомы онкологии

1.9т Читать материал на украинском

Постоянная боль в животе может быть одним из первых признаков развития онкологии в человека.

В этом утверждает журналист и телеведущий из США 79-летний Алекс Требек, сообщает Mail.Оnlie. Он поделился симптомами, которые испытывал до того, как у него обнаружили злокачественное образование поджелудочной железы на четвертой стадии.

По словам мужчины, неприятные ощущения в животе сопровождалась также болью в пояснице.

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Постоянная боль в животе может быть одним из первых признаков развития онкологии

Постоянная боль в животе может быть одним из первых признаков развития онкологии

narodna-pravda.ua

"Хотелось бы, чтобы я знал раньше, что мучившая меня постоянная боль была симптомом рака поджелудочной железы", — признался телеведущий.

Помимо этого, он рассказал, что уже после поставленного диагноза понял причину необъяснимой потери веса, повышенного уровня сахара в крови и пожелтения кожи.

Отмечается, что сейчас мужчина проходит второй курс химиотерапии — о заболевание, к тому же уже на четвертой стадии, он узнал только весной 2019 года.

"Прогноз медиков не очень обнадеживает, но я собираюсь вести борьбу и дальше", — оптимистично заявил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, четкое понимание того, как нужно питаться при язве желудка, поможет снять острые симптомы заболевания и вновь почувствовать радость жизни. Врач-гастроэнтеролог Элина Хлевная дала несколько советов о том, как можно изменить пищевое поведение, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

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Тема
Здоровье
Теги
рак болезнь врачи боль в животе Боль в спине
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