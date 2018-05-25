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Сработало: нашлось средство от опасного рака

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Если заблокировать активность белка р38, самый опасный вид рака молочной железы перестанет прогрессировать.

К такому выводу пришли ученые Института биомедицинских исследований в Барселоне (Испания), передает "Лента.ру".

В исследовании были использованы мыши, больные трижды негативным раком молочной железы.

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Ученые блокировали активность р38 с помощью специфических ингибиторов в сочетании с классическими препаратами на основе таксана, применяемыми для химиотерапии (паклитаксел и доцетаксел).

В результате ДНК злокачественных клеток из-за действия таксанов стала более нестабильной, в ней чаще появлялись повреждения, и происходили хромосомные перестройки. Многие из опухолевых клеток погибли, а сами новообразования уменьшились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые создали благодаря экстракту зеленого чая наночастицы, способные уничтожать раковые клетки в легких при подсвечивании лазером.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на Обозревателе.

Темы
Борьба с онкологиейонкология
Место
Испания
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