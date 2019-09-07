Спасают от рака: выяснилось целебное свойство самого популярного осеннего продукта

Регулярное употребление грибов может уберечь мужчин среднего возраста от рака предстательной железы.
К такому вывод пришли ученые из Японии и США по итогам исследования, подробно описанного в издании International Journal of Cancer.
Отмечается, что употребление грибов три раза в неделю способно на 17% снизить риск развития опасного заболевания.
Лечение рака: выяснилось целебное свойство грибов
В целом в эксперименте приняли участие почти 37 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые в течение 13 лет наблюдали за ними и собирали медицинские данные.
Примечательно, что положительный эффект от грибов отчетливо наблюдался у мужчин в возрасте от 50 лет. По мнению ученых, антиоксиданты, которые содержатся в таких грибах, как вешенки, шиитаке и маитаке, положительно влияют на организм мужчин.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали одну из основных причин рака простаты.
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