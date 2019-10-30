"Освободим от отбросов!" Соколова раскрыла продолжение скандала в Институте рака в Киеве

Должностные лица Национального института рака (НИР) в Киеве, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал, пытаются замять его. Так, расследовать хищения назначены люди, которые непосредственно причастны к ним.
Кроме того, это поддерживает и новое руководство Министерства здравоохранения Украины, написала украинская журналистка Янина Соколова на своей странице в Facebook.
"Я доведу это дело до конца. Как бы профильная власть не хотела его слить. Месяц назад я опубликовала пост о директоре-коррупционере Института рака, которая выживает из института всех, кто не участвует в ее коррупционных схемах. Сразу после этого поста мне позвонил советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Дмитрий Раимов и пригласил на встречу с министром. Я объяснила свое видение ситуации и свои наблюдения, полученные в процессе лечения в Национальном институте рака. Мне было обещано взять дело под личный контроль. С тех пор прошло полтора месяца. Институту назначили аудит. И с этого начался сюр", – возмутилась телеведущая.
Во-первых, подчеркнула она, председатель служебной комиссии Ткаченко по результатам аудита одновременно является председателем тендерного комитета НИР. Таким образом, он проверяет то, к чему сам причастен.
Во-вторых, комиссия по служебному расследованию работает более двух месяцев, что превышает предельный срок, установленный законодательством.
В-третьих, главный врач Андрей Безносенко, который, по словам Соколовой, является реформаторским крылом института и все время преследовался директором из-за нежелания участвовать в ее коррупционных схемах, отстранен от должности все это время без каких-либо объяснений. Помимо всего, аудит Минздрава завершился 1 октября, но публично ведомство не объявило о принятых управленческих решениях.
Национальный институт рака
Facebook Янины Соколовой
"Запросы журналистов они отвергают. Мол, непубличная информация. Я набрала министра, чтобы узнать почему и как. Госпожа Скалецкая трубку не взяла. Зато вечером написала СМС, где предложила мне писать письма в пресс-службу Минздрава. И дала контакт человека, с которым общается пресса. Все вопросы к ней. Хотя еще месяц назад именно этот министр в своем кабинете просила у меня помощи разобраться. И обещала держать в курсе", – продолжила рассказывать о подлости чиновников Соколова.
Также она подчеркнула, что руководителем НИР создана комиссия по результатам аудита, в состав которой вошли все должностные лица института, ответственные за противозаконную работу медучреждения за последнее время.
"Создана ситуация, когда ответственные за неудовлетворительную работу Национального института рака в 2019 году уполномочены управлять служебным расследованием по своей же работе и поэтому имеют реальный конфликт интересов, что делает невозможным объективное служебное расследование. Сюр, не так ли? Решение о перекладывании ответственности на других лиц института уже написано", – негодует журналистка.
Кроме того, она раскрыла общественности самый скандальный факт сложившейся ситуации. Так, директор НИР Елена Колесник 4 ноября выходит с больничного, на котором была целый месяц, пока длилось расследование, и возвращается к исполнению своих обязанностей.
"Я призываю президента Владимира Зеленского и антикоррупционные органы принять меры по наведению порядка в самом большом институте по лечению онкологии в Украине. Дать возможность реформаторам заведения развивать больницу и освободить, наконец, институт от отбросов, которые наживаются на чужом горе", – эмоционально обратилась Соколова к власти.
Напомним, у Соколовой, которая поборола рак, не сразу смогли диагностировать болезнь. Впервые она ощутила проблемы со здоровьем в конце лета 2018 года. Журналистка обратилась к врачам, но ей поставили неправильный диагноз, провели "мини-операцию" и прописали гормоны. Рак у женщины обнаружили лишь после второй операции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 сентября у врачей Института рака провели обыски и изъяли незаконно полученные средства. 17 сентября им объявили о подозрении.
По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения и сотни тысяч недостачи.
Перед этим Соколова выяснила, что директор Национального института рака Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не по средствам.
Также на поборы в Институте рака обратила внимание онкобольная журналистка Яна Осадчая.
В 2018 году в медучреждении разгорелся скандал из-за того, что его сотрудница, кандидат медицинских наук Анна Губарева отказалась лечить воина АТО Виталия Драгана по льготной системе, заявив, что "никаких льгот не будет, потому что ты убивал "братский" народ".
Позже стало известно, что врача уволили с занимаемой должности.
Но вскоре Губарева была восстановлена на работе и даже получила повышение. Она стала секретарем Комиссии по вопросам этики при Институте, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний.
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