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/ Онкология

"Освободим от отбросов!" Соколова раскрыла продолжение скандала в Институте рака в Киеве

1.9т Читать материал на украинском

Должностные лица Национального института рака (НИР) в Киеве, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал, пытаются замять его. Так, расследовать хищения назначены люди, которые непосредственно причастны к ним.

Кроме того, это поддерживает и новое руководство Министерства здравоохранения Украины, написала украинская журналистка Янина Соколова на своей странице в Facebook.

"Я доведу это дело до конца. Как бы профильная власть не хотела его слить. Месяц назад я опубликовала пост о директоре-коррупционере Института рака, которая выживает из института всех, кто не участвует в ее коррупционных схемах. Сразу после этого поста мне позвонил советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Дмитрий Раимов и пригласил на встречу с министром. Я объяснила свое видение ситуации и свои наблюдения, полученные в процессе лечения в Национальном институте рака. Мне было обещано взять дело под личный контроль. С тех пор прошло полтора месяца. Институту назначили аудит. И с этого начался сюр", – возмутилась телеведущая.

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Во-первых, подчеркнула она, председатель служебной комиссии Ткаченко по результатам аудита одновременно является председателем тендерного комитета НИР. Таким образом, он проверяет то, к чему сам причастен.

Во-вторых, комиссия по служебному расследованию работает более двух месяцев, что превышает предельный срок, установленный законодательством.

В-третьих, главный врач Андрей Безносенко, который, по словам Соколовой, является реформаторским крылом института и все время преследовался директором из-за нежелания участвовать в ее коррупционных схемах, отстранен от должности все это время без каких-либо объяснений. Помимо всего, аудит Минздрава завершился 1 октября, но публично ведомство не объявило о принятых управленческих решениях.

Национальный институт рака

Национальный институт рака

Facebook Янины Соколовой

"Запросы журналистов они отвергают. Мол, непубличная информация. Я набрала министра, чтобы узнать почему и как. Госпожа Скалецкая трубку не взяла. Зато вечером написала СМС, где предложила мне писать письма в пресс-службу Минздрава. И дала контакт человека, с которым общается пресса. Все вопросы к ней. Хотя еще месяц назад именно этот министр в своем кабинете просила у меня помощи разобраться. И обещала держать в курсе", – продолжила рассказывать о подлости чиновников Соколова.

Также она подчеркнула, что руководителем НИР создана комиссия по результатам аудита, в состав которой вошли все должностные лица института, ответственные за противозаконную работу медучреждения за последнее время.

"Создана ситуация, когда ответственные за неудовлетворительную работу Национального института рака в 2019 году уполномочены управлять служебным расследованием по своей же работе и поэтому имеют реальный конфликт интересов, что делает невозможным объективное служебное расследование. Сюр, не так ли? Решение о перекладывании ответственности на других лиц института уже написано", – негодует журналистка.

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Кроме того, она раскрыла общественности самый скандальный факт сложившейся ситуации. Так, директор НИР Елена Колесник 4 ноября выходит с больничного, на котором была целый месяц, пока длилось расследование, и возвращается к исполнению своих обязанностей.

"Я призываю президента Владимира Зеленского и антикоррупционные органы принять меры по наведению порядка в самом большом институте по лечению онкологии в Украине. Дать возможность реформаторам заведения развивать больницу и освободить, наконец, институт от отбросов, которые наживаются на чужом горе", – эмоционально обратилась Соколова к власти.

Напомним, у Соколовой, которая поборола рак, не сразу смогли диагностировать болезнь. Впервые она ощутила проблемы со здоровьем в конце лета 2018 года. Журналистка обратилась к врачам, но ей поставили неправильный диагноз, провели "мини-операцию" и прописали гормоны. Рак у женщины обнаружили лишь после второй операции.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Янина Соколова Зоряна Скалецкая Дмитрий Раимов
Место
Украина Киев
Теги
Национальный институт рака рак
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