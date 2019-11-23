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/ Онкология

Собака унюхала у хозяйки рак и спасла ей жизнь

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Женщина из штата Висконсин (США) выжила, поборов онкологию. Найти опухоль в теле ей помогла собака.

Об этом сообщает Daily Star. Питомица начала вести себя странно: часто подходила к хозяйке, обнюхивала ее живот и клала на него нос.

После этого собака спряталась за шкаф, свернулась клубком и спрятала нос под хвост.

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Названа главная причина возникновения рака

"Ее маленькая мордочка была мокрой, а брови нахмурены", – рассказала хозяйка.

Затем у женщины начались боли в животе и она решила обратиться к врачу. Медики нашли у пациентки третью стадию рака яичников. Срочное лечение помогло добиться ремиссии.

Спустя несколько месяцев собака снова стала обнюхивать живот женщины, а затем прятать нос. Медики узнали, то рак вернулся. После обращения к врачам женщина продолжила борьбу с раком.

По словам ученых, в 97 процентах случаев псы способны отличать по запаху здоровую кровь от "зараженной" раком.

Собака унюхала рак у хозяйки

Собака унюхала рак у хозяйки

dailystar.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее онколог рассказал об опасности косметических процедур, которые могут привести к раку.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
США
Тег
лечение рака
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