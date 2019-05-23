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/Онкология

Снижают риск в 16 раз: названо неожиданное спасение от рака кожи

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Ношение усов может помочь мужчинам уберечься от актиничного кератоза, то есть кожного заболевания, способного вызвать рак.

К такому выводу пришли ученые из Канзасского университета, отметив, что мужчины, длина усов у которых не менее девяти миллиметров, в 16 раз реже болеют плоскоклеточной карциномой. Об этом пишет MedicalXpress.

Это злокачественное заболевание проявляется как пятно на коже, с виду напоминающее чешую. Чаще всего возникает у мужчина 50-60 лет.

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Основной причиной появления является длительное пребывание под действием солнечных лучей. Именно поэтому усы способны спасти от этого недуга, поскольку защищают кожу.

Иллюстрация

Иллюстрация

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Как писал OBOZREVATEL, израильские ученые в очередной раз оказались на пороге прорыва в лечении онкологии. Они разрабатывают лекарство, способное воздействовать на опухолевые клетки под разными углами и не затрагивая при этом здоровые ткани.

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