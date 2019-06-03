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/Онкология

Шаг вперед: ученые нашли новый способ борьбы с раком

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Использование препарата олапариб способно в два раза замедлить прогрессирование одной из самых смертоносных форм рака — злокачественной опухоли поджелудочной железы.

Как передает "Рамблер", исследователи изучили 3300 пациентов с раком поджелудочной железы. 250 из них имели мутации гена BRCA, которые повышают риск различных видов опухолей, включая рак яичников, простаты и молочной железы.

Этот дефект, возникающий от ряда различных факторов (солнечный свет, асбест), снижает способность организма правильно восстанавливать поврежденную ДНК. В результате клетки с такой мутацией перерождаются, становясь раковыми.

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Для борьбы с заболеванием применяют PARP-терапию, которая окончательно добивает систему восстановления ДНК, убивая раковые клетки. Одним из препаратов с таким механизмом действия является олапариб.

Выяснилось, что использование олапариба снижает риск прогрессирования заболевания на 47 процентов по сравнению с контрольной группой. У получающих его пациентов замедление рака продлилось от 3,8 до 7,4 месяца.

Шаг вперед: ученые нашли новый способ борьбы с раком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине поймали мошенников, которые занимались фальсификацией лекарств для онкобольных. Речь шла о препарате Keytruda (производитель США и Австрия), который является инновационном методом лечения 15 видов рака.

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онкологиярак
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