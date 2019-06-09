Секс убивает рак: ученые отчитались о грандиозном открытии

Живые организмы начали размножаться половым путем, поскольку секс помогает бороться с раком.

К такому выводу после ряда исследований пришла группа ученых из Университета Монпелье во Франции, пишет Naked Science.

По версии биологов, в многоклеточных организмах существуют раковые клетки-"обманщики", которые адаптировались к бесполому размножению. Они могут переходить от одного организма к другому, а вызываемые ими опухоли называются трансмиссивными.

Секс убивает рак Днепр Час

Секс же, считают ученые, эволюционировал для того, чтобы снизить риск развития такого типа онкологических заболеваний.

"Распространенность полового размножения может восходить к первому появлению трансмиссивного рака у первых бесполых многоклеточных организмов", – резюмировали биологи.

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