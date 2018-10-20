МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкология

Сдавал каждый: назван анализ, способный диагностировать рак до его появления

7.7тЧитать материал на украинском

Определить развитие рака почки задолго до диагноза можно с помощью общего анализа крови.

По мнению ученых из Национального института здоровья Великобритании и Израильского диагностического центра, о будущем раке сигнализирует маркер КІМ-1, повышенная концентрация которого наблюдается при повреждении почек, пишет журнал Clinical Cancer Research.

Специалисты изучали данные пациентов с онкологическим заболеванием почек и заметили, что КІМ-1 способен указывать на возможность развития рака в течении 5 лет.

Медики проанализировали данные 190 людей с подозрением на рак и 190 здоровых человек того же возраста и веса.

Новости
Названы привычки, которые "убивают" почки: топ-10

Измеряв содержание КІМ-1 в крови участников Европейского исследования рака и питания, они выяснили, что показатель этого маркера в анализах группы с высоким риском развития онкологии почки был вдвое выше.

"У пациентов с прогрессирующей болезнью почек очень высокая смертность, но вылечить рак на ранней стадии мы можем. Данный метод позволит спасти тысячи жизней", - прокомментировали авторы проекта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, БАДы вызывают рак и камни в почках.

Объекты
здоровьеракмедицинаболезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины