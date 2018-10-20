Сдавал каждый: назван анализ, способный диагностировать рак до его появления

Определить развитие рака почки задолго до диагноза можно с помощью общего анализа крови.

По мнению ученых из Национального института здоровья Великобритании и Израильского диагностического центра, о будущем раке сигнализирует маркер КІМ-1, повышенная концентрация которого наблюдается при повреждении почек, пишет журнал Clinical Cancer Research.

Специалисты изучали данные пациентов с онкологическим заболеванием почек и заметили, что КІМ-1 способен указывать на возможность развития рака в течении 5 лет.

Медики проанализировали данные 190 людей с подозрением на рак и 190 здоровых человек того же возраста и веса.

Измеряв содержание КІМ-1 в крови участников Европейского исследования рака и питания, они выяснили, что показатель этого маркера в анализах группы с высоким риском развития онкологии почки был вдвое выше.

"У пациентов с прогрессирующей болезнью почек очень высокая смертность, но вылечить рак на ранней стадии мы можем. Данный метод позволит спасти тысячи жизней", - прокомментировали авторы проекта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, БАДы вызывают рак и камни в почках.