Россию убивает "рак Заворотнюк-Фриске": какие главные признаки

Раком мозга каждый год заболевают 34 тыс. россиян. При этом форма, которая убила певицу Жанну Фриске и с которой борется сейчас актриса Анастасия Заворотнюк, является самой агрессивной.

Как рассказал эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков, первичная глиобластома возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности, передает RT.

"Прогноз, конечно, зависит от расположения опухоли в тех или иных структурах головного мозга, количества очагов, инфильтрации срединных структур и прочего, что определяет возможность её тотального удаления и эффективность современных методов лучевой терапии. Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует", — объяснил он.

Заворотнюк и Фриске объединяет страшная болезнь Cosmopolitan

Специалист также назвал основные признаки развития злокачественной опухоли головного мозга:

"Опухоли головного мозга могут проявляться либо общемозговой симптоматикой (головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания), либо очаговой неврологической симптоматикой — нарушения движений в противоположных поражённому полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков".

Как сообщал OBOZREVATEL, продолжительность жизни с таким диагнозом составляет два года и только в очень редких случаях – до пяти.

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