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/Онкология

Риск выше на 40%: названы неожиданные причины рака

1.5тЧитать материал на украинском

Ученые из Американского онкологического сообщества назвали четыре неочевидных причины, которые могут вызвать рак.

Первая – частое употребление горячей пищи и напитков. Употребление блюд с температурой свыше 60 градусов повышает риски рака пищевода, пишет "Медик Форум".

Также онкологические болезни может вызвать кофе с канцерогенами, которые возникли во время его обжарки. Две и больше чашек кофе в день повышают риски на 41%.

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Также на 43% повышается вероятность онкологии у тех, кто ежедневно ест красное мясо и переработанные продукты из него, например, колбасу.

Иллюстрация

Иллюстрация

medportal

Четвертой опасной причиной является недосып и активность в ночное время. Это пагубно влияет на гормон мелатанин, а его недостаток может вызвать опухоль.

Как писал OBOZREVATEL, специалисты американской организации Skin Cancer Foundation заявили, что на развитие рака кожа могут повлиять постоянные недосыпы. Ключевую роль играет гормон мелатонин, который вырабатывается ночью в темноте.

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Место
США
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Савенкова Аня
Савенкова Аня
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