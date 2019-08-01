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/ Онкология

Риск смертности выше: ученые нашли ген, отвечающий за возникновение рака

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Биологи медицинского колледжа Бейлора в США назвали причину дисфункции гена, который отвечает за устойчивость организма к раку.

Для этого они изучили 32 вида опухолей и сравнили их с 80 тысячами мутаций, пишет MedicalXpress.

Они выяснили, что у пациентов с большим риском смертности от болезни часто были мутации в гене TP53, который останавливает деление клетки после ее повреждения или стресса.

Кроме этого, они нашли четыре гена, чья активность в опухолях с мутацией в TP53 связана с высоким риском смерти. В 91% случаев всех заболеваний раком ученые нашли дефекты в копиях этого гена.

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Лента-символ рака

abakan-news.ru

Как писал OBOZREVATEL, биологи Гарвардского университета обнаружили ген, который отвечает за развитие бокового амиотрофического склероза (БАС) – заболевания, от которого умер известный ученый Стивен Хокинг.

Они нашли мутацию в гене, которая провоцировал развитие БАС и слабоумие.

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Место
США
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