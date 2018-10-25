Риск растет с каждым сантиметром: раскрыты страшные последствия высокого роста

Люди высокого роста имеют больший риск появления некоторых видов рака.
К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В ходе работы была оценена вероятность появления 23 типов злокачественных опухолей с учетом количества клеток в человеческом организме.
Эксперты также проанализировали данные нескольких исследований, в которых изучалась связь между риском рака и ростом жителей Норвегии, Кореи, Австрии и Швеции.
Исследование показало, что 18 типов злокачественных новообразований, включая рак кожи, щитовидной железы, кишечника, матки и груди, тесно связаны с высотой человеческого тела.
В целом у женщин каждые 10 сантиметров роста способствуют увеличению риска рака на 13 процентов, у мужчин - на 11 процентов.
По мнению ученых, такая закономерность связана с повышенным количеством гормонов роста, приводящих к большему количеству клеточных делений и увеличению риска нежелательных мутаций.
Как писал OBOZREVATEL, проблемы со сном очень опасны для человека. Бессонница может спровоцировать самые разные заболевания, вплоть до рака.
Читайте все новости по теме "онкология" на OBOZREVATEL.