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/Онкология

Риск растет с каждым сантиметром: раскрыты страшные последствия высокого роста

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Люди высокого роста имеют больший риск появления некоторых видов рака.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В ходе работы была оценена вероятность появления 23 типов злокачественных опухолей с учетом количества клеток в человеческом организме.

Эксперты также проанализировали данные нескольких исследований, в которых изучалась связь между риском рака и ростом жителей Норвегии, Кореи, Австрии и Швеции.

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Исследование показало, что 18 типов злокачественных новообразований, включая рак кожи, щитовидной железы, кишечника, матки и груди, тесно связаны с высотой человеческого тела.

В целом у женщин каждые 10 сантиметров роста способствуют увеличению риска рака на 13 процентов, у мужчин - на 11 процентов.

По мнению ученых, такая закономерность связана с повышенным количеством гормонов роста, приводящих к большему количеству клеточных делений и увеличению риска нежелательных мутаций.

Как писал OBOZREVATEL, проблемы со сном очень опасны для человека. Бессонница может спровоцировать самые разные заболевания, вплоть до рака.

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Темы
онкологияБорьба с онкологиейЗдоровье
Объекты
ракисследование
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