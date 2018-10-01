Революция в лечении рака: врач пояснил терапию нобелевских лауреатов

Нобелевские лауреаты Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе создали препараты, которые заставляют иммунитет активно уничтожать опухоль.

"Химиотерапия и таргетная терапия либо напрямую убивают опухолевые клетки, либо вмешиваются в их процессы, что тоже приводит к их смерти. Иммунная терапия не обладает самостоятельным противоопухолевым эффектом — она заставляет иммунные клетки убивать опухоль. В англоязычной литературе об этой терапии пишут, что она "снимает иммунитет с тормоза", – пояснил онколог Михаил Ласков, передает "Медуза".

По его словам, иммунная клетка пытается съесть опухолевую, а та старается сопротивляться. В частности, с помощью особых молекул она связывается с иммунной.

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"Иммунная терапия вмешивается в эти переговоры: она либо блокирует тормоз (определенные контрольные точки) на клетке иммунной системы, либо блокирует белки (PD-L1) на опухолевой клетке, которые позволяют уклоняться от действия иммунитета. Правда, снятие с тормоза в ряде случаев приводит к тому, что иммунитет атакует свои собственные клетки. Это в чем-то похоже на аутоиммунные болезни, и проблема немаленькая. Чаще всего возникают усталость, кашель, тошнота, сыпь, зуд, потеря аппетита. Но при некоторых схемах иммунотерапии серьезные побочные эффекты (именно серьезные: диарея, воспаление кишечника, легких и так далее) могут возникать в одном случае из двух", – пояснил Ласков.

Он добавил, что если есть определенные маркеры в опухоли, то ингибиторы контрольных точек можно назначать вне зависимости от расположения рака. Сейчас такая терапия используется для метастатических опухолей.

"Это связано с тем, что сначала в исследованиях участвуют люди именно с тяжелыми случаями, а потом проводятся новые исследования, и показания часто расширяются на менее безнадежные ситуации. И уже сейчас такие препараты назначают, например, при третьей стадии, в качестве послеоперационной терапии при меланоме", – сказал онколог.

Как сообщал OBOZREVATEL, до открытия Эллисона и Хондзе прогресс в этой терапии онкологии был достаточно скромным. За это они получили Нобелевскую премию.