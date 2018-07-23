МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Развивает рак: названа новая опасность распространенного заболевания

3.2тЧитать новость на украинском

Сахарный диабет существенно повышает риск развития у людей онкологических заболеваний.

Как сообщается в журнале Diabetologia, к такому выводу пришла группа исследователей из США, Великобритании и Австралии.

Ученые провели анализ данных 20 миллионов пациентов и установили, что диабет первого и второго типа является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин.

Новости
Диагностика рака: украинцам дали важные советы

У женщин-диабетиков на 27% больше шансов заболеть раком, чем у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний. У мужчин же этот показатель составляет 19%.

При этом у женщин выше вероятность развития злокачественной опухоли в почках, полости рта, желудке, а также лейкемии. В свою очередь мужчины-диабетики больше подвержены развитию раку печени.

Читайте также на OBOZREVATELо популярных методах лечения, которые удваивают риск смерти от рака.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на Обозревателе.

Темы
Борьба с онкологиейонкология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины