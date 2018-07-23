Развивает рак: названа новая опасность распространенного заболевания

Сахарный диабет существенно повышает риск развития у людей онкологических заболеваний.

Как сообщается в журнале Diabetologia, к такому выводу пришла группа исследователей из США, Великобритании и Австралии.

Ученые провели анализ данных 20 миллионов пациентов и установили, что диабет первого и второго типа является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин.

У женщин-диабетиков на 27% больше шансов заболеть раком, чем у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний. У мужчин же этот показатель составляет 19%.

При этом у женщин выше вероятность развития злокачественной опухоли в почках, полости рта, желудке, а также лейкемии. В свою очередь мужчины-диабетики больше подвержены развитию раку печени.

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