Распространенная операция грозит развитием рака: ученые раскрыли угрозу

Удаление аппендикса у мужчин может быть связано с раком простаты, который появится спустя много лет.

К такому выводу пришли шведские ученые из Университета Эребру, сообщает Daily Mail.

Специалисты отмечают, что у 70% тех, кому был вырезан аппендикс в возрасте до 20 лет, позднее диагностировали рак предстательной железы. При этом те, у кого не было аппендицита в том возрасте, не имел онкологических заболеваний предстательной железы.

Кроме того, наличие аппендикса влияет на смертность при раке простаты. Те мужчины, у которых был аппендицит в юношеском возрасте, умирают от онкологических заболеваний предстательной железы почти в 9 раз чаще, чем те, у кого не было проблем с аппендиксом в юношестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось вылечить рак на последней стадии у троих пациентов с трудноизлечимыми формами заболевания.