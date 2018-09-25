Распространенная болезнь спровоцирует массовый рак: ученые дали прогноз

К 2043 году ожирение займет первое место в списке самых распространенных причин развития раковых заболеваний среди женщин.

К такому выводу пришли британские ученые, пишет The Independent. Отмечается, что сейчас причиной развития рака у 12% женщин-пациентов является курение. А вот лишний вес и ожирение приводят к развитию онкозаболеваний у 7% женщин.

Однако, по данным британской компании Cancer Research UK количество курильщиков снижается, а вот количество людей, страдающих ожирением, растет. Поэтому за 25 лет ситуация кардинально изменится.

Новости Ученые назвали неожиданную причину появления рака

Так, прогнозируется, что уже в 2035 году в мире причиной развития рака будет у 10% людей – курение, а вот лишний вес и ожирение влечет рак у 9% людей.

Для мужчин же ничего существенно не изменится - курение продолжит быть главной причиной рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен перечень опаснейших продуктов, провоцирующих рак.