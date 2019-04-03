Рак вылечит известный антибиотик? Ученые сделали неожиданное открытие

Международная группа ученых установила, что известный антибиотик клофазимин — лекарство против лепры — способен бороться с раком груди.

Это синтетический препарат, полученный на основе соединения из лишайников. Изначально его синтезировали для лечения туберкулеза, но позже одобрили для лечения лепры, пишет Sciencedirect.

Исследователи применили его при химиотерапии в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей. Эти пути в случае тройного негативного рака груди и некоторых других онкологических заболеваний оказываются "взломаны" и вовлечены в процесс роста опухоли, а также защищают ее от воздействия препаратов.

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"Мы выяснили и наглядно продемонстрировали в своем исследовании, что антилепровый препарат клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей", — рассказал заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины Владимир Катанаев.

По его словам, особенно ценно при этом, что лекарство обладает удивительно малым количеством побочных эффектов при нормальной дозировке.

Катанаев выразил надежду, что это исследование положит начало масштабным клиническим испытаниям препарата.

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что лечение онкологии у обеспеченных людей протекает гораздо лучше, нежели у больных с низким уровнем достатка.

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