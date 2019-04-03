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/Онкология

Рак вылечит известный антибиотик? Ученые сделали неожиданное открытие

1.2тЧитать материал на украинском

Международная группа ученых установила, что известный антибиотик клофазимин — лекарство против лепры — способен бороться с раком груди.

Это синтетический препарат, полученный на основе соединения из лишайников. Изначально его синтезировали для лечения туберкулеза, но позже одобрили для лечения лепры, пишет Sciencedirect.

Исследователи применили его при химиотерапии в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей. Эти пути в случае тройного негативного рака груди и некоторых других онкологических заболеваний оказываются "взломаны" и вовлечены в процесс роста опухоли, а также защищают ее от воздействия препаратов.

Рак вылечит известный антибиотик? Ученые сделали неожиданное открытие

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"Мы выяснили и наглядно продемонстрировали в своем исследовании, что антилепровый препарат клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей", — рассказал заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины Владимир Катанаев.

По его словам, особенно ценно при этом, что лекарство обладает удивительно малым количеством побочных эффектов при нормальной дозировке.

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Катанаев выразил надежду, что это исследование положит начало масштабным клиническим испытаниям препарата.

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что лечение онкологии у обеспеченных людей протекает гораздо лучше, нежели у больных с низким уровнем достатка.

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