Рак убивает Украину: онколог назвала группы риска

Одна из крупнейших групп онкориска в Украине – жертвы Чернобыльской катастрофы. Кроме того, под угрозой люди, для которых рак – это профессиональное заболевание.

Об этом в эфире ObozTV рассказала заведующая отделением малоинвазивной хирургии в Киевском онкологическом центре Катерина Харченко. Она также перечислила прочие группы риска, которые больше остальных подвержены онкологическим заболеваниям.

"Это лица с предраковой патологией. Например, девушки, у которых есть дисплазия шейки матки, которая относится к предраковой проблеме, безусловно должны лечиться. Потому что для них гораздо выше риск заболеть раком шейки матки", – уточнила Харченко.

Кроме того, уверена она, в группе риска лица, у которых отягощена наследственность – то есть, кто-то в семье болел онкологией. А также лица с эндокринной патологией.

"Ну и конечно же это пациенты, которые имеют связь с канцерогенными факторами. Это все научно доказанные риски онкологии. Все вышеперечисленные факторы повышают заболеваемость", – подвела итог врач.

ЧАЭС

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Редкий вид рака вызывает искусственное увеличение груди с помощью одной из марок имплантатов.

Повышает шанс онкологии использование шеллака и даже употребление сала.

Самой широко распространенной работой, для которой рак является профессиональным заболеванием, являются офисные сотрудники.

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