Один для всех видов: назван "безобидный" симптом рака

Симптом, который встречается у почти всех видов онкологических заболеваний, – это хроническая усталость.

Она особенно опасна, когда проявляется даже тогда, когда человек хорошо высыпается и отдыхает, передает "РБК-Украина".

При сильной хронической усталости человек не может заниматься активной физической нагрузкой. Врачи также отмечают, что такие люди могут чувствовать себя бодрыми с самого утра, но потом их энергия куда-то резко улетучивается.

Другим очень важным симптомом является резкое похудение. Если человек не менял рацион, уровень активности и вдруг резко начал сбрасывать вес, врачи советуют обратится к врачу и сдать все необходимые анализы.

Онкологи не раз подчеркивали важность диагностики рака на ранней стадии, поскольку от этого напрямую зависит эффективность лечения.

Иллюстрация Previnex

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году ранняя диагностика онкозаболеваний в Украине станет бесплатной, поскольку Национальная служба здравоохранения Украины оплатит эту процедуру больницам.

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