Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Один для всех видов: назван "безобидный" симптом рака

321
Читать материал на украинском

Симптом, который встречается у почти всех видов онкологических заболеваний, – это хроническая усталость.

Она особенно опасна, когда проявляется даже тогда, когда человек хорошо высыпается и отдыхает, передает "РБК-Украина".

При сильной хронической усталости человек не может заниматься активной физической нагрузкой. Врачи также отмечают, что такие люди могут чувствовать себя бодрыми с самого утра, но потом их энергия куда-то резко улетучивается.

Новости
Открыт необычный способ избежать рака: как уберечь себя

Другим очень важным симптомом является резкое похудение. Если человек не менял рацион, уровень активности и вдруг резко начал сбрасывать вес, врачи советуют обратится к врачу и сдать все необходимые анализы.

Онкологи не раз подчеркивали важность диагностики рака на ранней стадии, поскольку от этого напрямую зависит эффективность лечения.

Иллюстрация

Иллюстрация

Previnex

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году ранняя диагностика онкозаболеваний в Украине станет бесплатной, поскольку Национальная служба здравоохранения Украины оплатит эту процедуру больницам.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Здоровье
Тег
рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости