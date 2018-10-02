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Рак пахнет: стало известно, как определить болезнь по запаху

1.7тЧитать материал на украинском

Американские ученые провели эксперимент по диагностике рака по запаху, исходящему от человека.

Перед главной героиней эксперимента, бывшей медсестра Джой Мильн, были представлены 10 масок: в 5 дышали пациенты, болеющие раком, в остальные 5 масок - здоровые люди. После тщательного обнюхивания, Джой определила 3 из 5 ”раковых” масок, пишет "Clutch".

По ее словам, маски больных пациентов первоначально отличались тяжелым запахом сливок, с нотками дрожжей. После того как маски немного проветрились от них начало отдавать более соленым запахом.

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Первый раз Джой заметила за собой эту способность, когда ее муж заболел Паркинсоном (дрожательный паралич – ред). Женщина утверждает, что почувствовала разницу в его запахе еще за 12 лет до того, как болезнь активизировалась.

Похожие эксперименты проводились раньше только с собаками. Так, например, в США во Флориде в 2004 году был проведен эксперимент, в котором двум собакам дали обнюхать кожу людей, болеющих меланомой. А в Японии в 2011 году ученые проверили способность собак учуять запах рака толстого кишечника. Они представили перед животными образцы кала больных и здоровых пациентов, и были удивлены, ведь собаки смогли правильно определить почти все образцы.

На данный момент слишком рано предположить – точными являются результаты эксперимента или нет. Так как точность обоняния собаки в несколько раз превышает человеческое, но способность Джой пока что можно назвать крайне уникальной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2018 год присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе, которые провели исследование в области онкологических заболеваний.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с онкологиейонкология
Место
США
Объект
рак
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