Травы могут навредить: названы препараты, опасные для больных раком

Некоторые лекарственные препараты на основе трав могут не только не помочь, но и приостановить процесс лечения, в частности рака, и навредить здоровью.

Об этом заявили участники конференции о проблемах рака, пишет BBC News Ukraine.

В частности, по словам медиков, капсулы с экстрактом чеснока, имбиря, гинкго билоба могут, например, замедлять заживление ран во время развития рака молочной железы.

Названы травы, опасные для больных раком athleticbody.ru

Как уточнила онколог Мария Жоао Кардосо, многие продукты препятствуют гормональной терапии или химиотерапевтическим процедурам, а некоторые влияют на процесс свертывания крови – что может привести к тому, что раны заживают дольше, оставляя больше рубцов.

Она назвала продукты растительного происхождения, которые замедляют свертывание крови:

андрографис метельчатый;

маруна;

чеснок;

гинкго билоба;

женьшень;

боярышник;

конский каштан;

куркума.

Врач отметила, что больные раком должны в обязательном порядке советоваться, прежде чем попробовать дополнительные методы лечения рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что раковые опухоли, в частности, в легких могут вызвать весьма безобидные витамины группы В (В6, В9 или В12) .

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