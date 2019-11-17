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/ Онкология

Риск наиболее высок: выяснился "критический" для рака возраст

1.1т
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Самый высокий риск раковых заболеваний наступает в возрасте около 60 лет.

Это выяснилось в ходе исследований американских и российских ученых, передает "АиФ Украина".

При этом средний показатель, по данным Общества клинической онкологии, – 64 года.

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Чаще всего у женщин в этом возрасте диагностируется рак молочной железы, у мужчин же выявляют заболевание поджелудочной. Рак печени моложе, им чаще страдают в возрасте начиная с 55 лет.

Эксперты утверждают, что причиной является некачественное питание, которое особенно усугубляется в старшем возрасте, и накопление токсинов в следствии вредных привычек.

Также медики рекомендуют обращать внимание на незначительные симптомы, которые могут являться причиной начальной стадии рака: потоотделение, хрипота, незначительное повышение температуры тела, хроническая усталость и изменения в желудочно-кишечном тракте. Рання диагностика повышает шансы к выздоровлению.

Иллюстрация. Рак

Иллюстрация. Рак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что раковые опухоли, в частности в легких, могут вызвать весьма безобидные витамины группы В (В6, В9 или В12).

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Исследование ученых
Тег
рак
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