Риск наиболее высок: выяснился "критический" для рака возраст

Самый высокий риск раковых заболеваний наступает в возрасте около 60 лет.

Это выяснилось в ходе исследований американских и российских ученых, передает "АиФ Украина".

При этом средний показатель, по данным Общества клинической онкологии, – 64 года.

Чаще всего у женщин в этом возрасте диагностируется рак молочной железы, у мужчин же выявляют заболевание поджелудочной. Рак печени моложе, им чаще страдают в возрасте начиная с 55 лет.

Эксперты утверждают, что причиной является некачественное питание, которое особенно усугубляется в старшем возрасте, и накопление токсинов в следствии вредных привычек.

Также медики рекомендуют обращать внимание на незначительные симптомы, которые могут являться причиной начальной стадии рака: потоотделение, хрипота, незначительное повышение температуры тела, хроническая усталость и изменения в желудочно-кишечном тракте. Рання диагностика повышает шансы к выздоровлению.

Иллюстрация. Рак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что раковые опухоли, в частности в легких, могут вызвать весьма безобидные витамины группы В (В6, В9 или В12).

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