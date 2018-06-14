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Рак научились убивать изнутри: как это действует

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Ученые в США нашли новый способ подавления роста раковых опухолей с помощью доставки в злокачественные клетки синтетических нуклеотидов.

Последние встраиваются в теломеры, повреждают их, и, таким образом, убивают клетку, передает "Лента.ру".

Теломераза встраивает 5-FdUTP в теломеры, создавая участки, которые препятствуют формированию на концах хромосом Т-петель, замыкающих цепь ДНК.

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В результате активируются механизмы, обычно реагирующие на повреждения в хромосомах и останавливающие клеточный цикл. Показано, что 5-FdUTP убивает человеческие раковые клетки, в которых повышена активность теломеразы.

Теломерами называют концы хромосом, состоящие из повторов TTAGGG (у человека).

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что гигантские вирусы, относящиеся к роду пандоравирусов (Pandoravirus), все же способны создавать новые гены "с нуля".

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Тема
Борьба с онкологией
Место
США
Объект
рак
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