Рак наступает! Все, что нужно знать про онкомаркеры

Практика профилактических обследований дает возможность раннего выявления проблем со здоровьем и наблюдения за хроническими заболеваниями. Если мы говорим об онкологии, то важность профилактики неоспорима. Предупредить – это всегда лучше, чем лечить.
Структура онкозаболеваемости в Украине имеет различия у мужчин и женщин. Представители сильного пола чаще всего болеют:
раком легких – больше 10 тысяч случаев;
раком простаты – почти 7,5 тысяч;
немеланомным раком кожи – 6,5 тысяч.
Наибольшую угрозу женской половине населения несет:
рак молочной железы – 14,4 тысяч случаев;
немеланомный рак кожи – почти 9 тысяч;
рак тела матки – 6,7 тысяч;
рак шейки матки – больше 4 тысяч;
рак яичников – более 3 тысяч случаев.
У обоих полов очень высоки показатели заболеваемости на рак толстой кишки, прямой кишки и желудка. Все данные взяты из Бюллетня национального канцер-реестра Украины за 2017-2018 гг.
Цифры очень убедительны, чтобы задуматься и начать развивать у себя культуру заботы о своем здоровье. Это понятие взяли на вооружение многие медицинские лаборатории в нашей стране, предоставляя услуги определения онкомаркеров.
Маркеры рака используют для диагностики и мониторинга заболевания
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Для справки: онкомаркеры – это специфические вещества, которые образует опухоль или здоровые клетки в ответ на злокачественный процесс. Их определяют в моче или крови, что обеспечивает им легкость в использовании и информативность.
Список общепринятых в клинике онкомаркеров (название, нормальные значения, при каких локализациях определяются)
Кальцитонин: норма – <100 мг/мл, при медуллярной карциноме щитовидной железы.
Раковый антиген 72-4 (СА 72-4): норма – <3 Ед/мл, при карциноме желудка и слизеобразующей карциноме яичка.
Бета-2 микроглобулин: норма – 0,8-2,0 мг/мл, при множественной миеломе и неходжкинских лимфомах.
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCА): норма – <2,5 мг/мл, для мониторинга течения и терапии плоскоклеточной карциномы шейки матки, носоглотки, уха, легких и пищевода.
Антиген Cyfra 21-1: норма – <3,3 мг/мл), при немелкоклеточной карциноме легких.
Раковый антиген 15-3 (СА 15-3): норма – <30 Ед/мл, для мониторинга лечения карциномы молочной железы.
PSA – маркер диагностики и лечения рака простаты
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Углеводный антиген 19-9 (СА 19-9): норма – 37 Ед/мл, при карциноме поджелудочной железы.
Раковый антиген 242 (СА 242): норма – <20 Ед/мл, при раке прямой кишки, толстого кишечника и поджелудочной железы.
Раковый антиген 125 (СА 125): норма – <35 Ед/мл, для мониторинга и лечения карциномы яичника.
Нейроспецифическая энолаза (NSE): норма – <12,5 мг/мл, при мелкоклеточной карциноме легких, нейробластоме, инсуломе, карциноидных опухолях.
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ): норма у небеременных женщин – 0-5 мМЕ/мл, при несеминоматозных герминомах, хориокарциноме яичника и плаценты.
Раково-эмбриональный антиген (РЭА): норма – <5 нг/мл, для мониторинга рака прямой кишки, желудка, молочной железы, бронхов.
Альфа-фетопротеин (AFP): норма – <10 мг/мл, для мониторинга беременности, диагностики и мониторинга течения и терапии первичной гепатоцеллюлярной карциномы.
Тканевой полипептидный антиген (ТРА): норма – <80 Ед/мл, при карциноме мочевого пузыря.
Простатический специфический антиген (PSA): норма – <4,0 нг/мл, при карциноме простаты.
Стоит отметить, что мониторинг состояния молочных желез у женщин, которые рожали, требует прохождения маммографии. Более пристальное внимание своему здоровью также нужно уделять женщинам, у которых в семейном анамнезе указан рак молочной железы, то есть мать или другие родственники по женской линии лечились от этой болезни. Тут целесообразно выявление мутаций генов BRCA1 и BRCA2.
Женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию ежегодно
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Обнаружение этих "сигналов" позволяет выявить рак на ранней стадии, проводить масштабные скрининговые исследования и отслеживать процесс лечения в динамике. Сдавать анализы на онкомаркеры рекомендуется ежегодно, начиная с 40 лет.
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