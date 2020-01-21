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/ Онкология

Рак наступает! Все, что нужно знать про онкомаркеры

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Практика профилактических обследований дает возможность раннего выявления проблем со здоровьем и наблюдения за хроническими заболеваниями. Если мы говорим об онкологии, то важность профилактики неоспорима. Предупредить – это всегда лучше, чем лечить.

Структура онкозаболеваемости в Украине имеет различия у мужчин и женщин. Представители сильного пола чаще всего болеют:

  • раком легких – больше 10 тысяч случаев;

  • раком простаты – почти 7,5 тысяч;

  • немеланомным раком кожи – 6,5 тысяч.

Наибольшую угрозу женской половине населения несет:

  • рак молочной железы – 14,4 тысяч случаев;

  • немеланомный рак кожи – почти 9 тысяч;

  • рак тела матки – 6,7 тысяч;

  • рак шейки матки – больше 4 тысяч;

  • рак яичников – более 3 тысяч случаев.

У обоих полов очень высоки показатели заболеваемости на рак толстой кишки, прямой кишки и желудка. Все данные взяты из Бюллетня национального канцер-реестра Украины за 2017-2018 гг.

Цифры очень убедительны, чтобы задуматься и начать развивать у себя культуру заботы о своем здоровье. Это понятие взяли на вооружение многие медицинские лаборатории в нашей стране, предоставляя услуги определения онкомаркеров.

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Маркеры рака используют для диагностики и мониторинга заболевания

Маркеры рака используют для диагностики и мониторинга заболевания

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Для справки: онкомаркеры – это специфические вещества, которые образует опухоль или здоровые клетки в ответ на злокачественный процесс. Их определяют в моче или крови, что обеспечивает им легкость в использовании и информативность.

Список общепринятых в клинике онкомаркеров (название, нормальные значения, при каких локализациях определяются)

Кальцитонин: норма – <100 мг/мл, при медуллярной карциноме щитовидной железы.

Раковый антиген 72-4 (СА 72-4): норма – <3 Ед/мл, при карциноме желудка и слизеобразующей карциноме яичка.

Бета-2 микроглобулин: норма – 0,8-2,0 мг/мл, при множественной миеломе и неходжкинских лимфомах.

Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCА): норма – <2,5 мг/мл, для мониторинга течения и терапии плоскоклеточной карциномы шейки матки, носоглотки, уха, легких и пищевода.

Антиген Cyfra 21-1: норма – <3,3 мг/мл), при немелкоклеточной карциноме легких.

Раковый антиген 15-3 (СА 15-3): норма – <30 Ед/мл, для мониторинга лечения карциномы молочной железы.

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PSA – маркер диагностики и лечения рака простаты

PSA – маркер диагностики и лечения рака простаты

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Углеводный антиген 19-9 (СА 19-9): норма – 37 Ед/мл, при карциноме поджелудочной железы.

Раковый антиген 242 (СА 242): норма – <20 Ед/мл, при раке прямой кишки, толстого кишечника и поджелудочной железы.

Раковый антиген 125 (СА 125): норма – <35 Ед/мл, для мониторинга и лечения карциномы яичника.

Нейроспецифическая энолаза (NSE): норма – <12,5 мг/мл, при мелкоклеточной карциноме легких, нейробластоме, инсуломе, карциноидных опухолях.

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ): норма у небеременных женщин – 0-5 мМЕ/мл, при несеминоматозных герминомах, хориокарциноме яичника и плаценты.

Раково-эмбриональный антиген (РЭА): норма – <5 нг/мл, для мониторинга рака прямой кишки, желудка, молочной железы, бронхов.

Альфа-фетопротеин (AFP): норма – <10 мг/мл, для мониторинга беременности, диагностики и мониторинга течения и терапии первичной гепатоцеллюлярной карциномы.

Тканевой полипептидный антиген (ТРА): норма – <80 Ед/мл, при карциноме мочевого пузыря.

Простатический специфический антиген (PSA): норма – <4,0 нг/мл, при карциноме простаты.

Стоит отметить, что мониторинг состояния молочных желез у женщин, которые рожали, требует прохождения маммографии. Более пристальное внимание своему здоровью также нужно уделять женщинам, у которых в семейном анамнезе указан рак молочной железы, то есть мать или другие родственники по женской линии лечились от этой болезни. Тут целесообразно выявление мутаций генов BRCA1 и BRCA2.

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Женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию ежегодно

Женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию ежегодно

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Обнаружение этих "сигналов" позволяет выявить рак на ранней стадии, проводить масштабные скрининговые исследования и отслеживать процесс лечения в динамике. Сдавать анализы на онкомаркеры рекомендуется ежегодно, начиная с 40 лет.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
диагностика лечение рака
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