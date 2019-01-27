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/Онкология

Рак можно ''выключить'': ученые создали чудо-препарат

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У смертельных типов рака, таких как миелобластный лейкоз, существуют собственные "биологические часы".

Нарушение работы этого механизма может не только отсрочить любые проявления болезни, но и позволяет найти слабые места в раковых клетках за короткое время. К такому выводу пришли генетики и онкологи из Университета Южной Калифорнии, сообщает "Лайф.ру".

Исследования показали, что использование молекул GO289 нарушает "циркадные ритмы" раковых клеток, погружает их в "сон" и позволяет убить болезнь даже существующими противораковыми препаратами.

Рак можно ''выключить'': ученые создали чудо-препарат

"МедикФорум"

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Спасет от старения и рака: ученые разгадали новый механизм

Также стало понятно, что GO289 специфически влияет на метаболизм раковых клеток и другие связанные с активностью раковых клеток функции, которые обычно позволяют раку расти и распространяться по организму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
США
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