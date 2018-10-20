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/Онкология

Рак молочной железы: врач рассказал, как уберечь себя

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Для того, чтобы обнаружить рак молочной железы, женщинам необходимо регулярно проходить процедуру онкологического скрининга.

Об этом ObozTV рассказал онколог Антон Шкиряк. Он уточнил, что ни одна из процедур, которые доступны у семейного врача, не заменит полноценной онкопроверки.

"Если вам семейный врач поставит термометр под мышку - это не значит, что он обнаружит у вас онкологический процесс молочной железы", - заверил Шкиряк.

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Скрининг, пояснил врач, это процедура обследования молочной железы, которую проходят женщины, не имея никаких симптомов и показаний к диагностике.

"Если это женщина до 40 лет, то это ультразвуковое исследование, или очень популярная сейчас магнитно-резонансная томография. После 40 лет обязательно один или два раза в год, в зависимости от того, есть ли образование или нет, нужно сделать маммографию", - подчеркнул он.

Шкиряк также указал, что в случае с раком молочной железы нельзя забывать и об исключительной важности процедуры самообследования.

"В школах на разных занятиях для девочек показывают, рассказывают, как надо исследовать свою молочную железу. Но в нашем государстве, к сожалению, этого нет", - резюмировал онколог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Америке выяснили, как можно обнаружить рак по запаху.

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Темы
онкологияБорьба с онкологиейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVСоветы врачей
Персона
Антон Шкиряк
Место
Украина
Объекты
ракболезньСоветы врача
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