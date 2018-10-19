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/Онкология

Рак молочной железы: названы группы риска в Украине

2.1тЧитать материал на украинском

В ситуации с раком молочной железы в группе риска на сегодняшний день находятся все женщины Украины.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил онколог Антон Шкиряк. По его мнению, причина подобного положения в том, что в стране отсутствуют соответствующие скрининговые онкологические программы.

"В группе риска, например, те, кто курит. Женщины, которые не кормят грудью в период лактации. Также группой риска являются те женщины, у которых рано начались месячные и поздно началась менопауза. Есть генетический фактор, который тоже может быть основным фактором риска возникновения рака молочной железы", - перечислил Шкиряк.

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Главная опасность, уверен врач, в том, что на сегодняшний день рак "молодеет". Если двадцать лет назад он был присущ людям в возрасте за 50 лет, то сейчас онкологические процессы обнаруживаются и у детей, и у подростков.

"У меня есть пациентки и 22, и 25 лет. Поэтому внимание на это надо обратить еще на моменте рождения ребенка и следить за теми симптомами, которые могут свидетельствовать о заболевании", - посоветовал он.

Ранее OBOZREVATEL собрал самые популярные мифы о раке молочной железы.

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Темы
Советы врачейонкологияБорьба с онкологиейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Антон Шкиряк
Место
Украина
Объекты
ракболезньСоветы врача
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