Рак молочной железы: мифы, о которых следует забыть

Рак груди – онкологическое заболевание, характеризуется быстрым ростом и образованием метастазов.

В Украине, как и во всем мире, статистика неутешительная: в 2018 году Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что еженедельно от рака молочной железы умирают 110 украинок и украинцев. От болезней нельзя прятаться: чем больше мы о них знаем, тем выше шансы не заболеть или вовремя начать лечение.

О мифах, которые окружают тему рака молочной железы, и о том, как предупредить болезнь, рассказывает пластический хирург, онкомаммолог Андрей Якобчук.

Раком груди можно не заболеть, если соблюдать правила безопасности

Неправда. Если бы существовали какие-то действенные и стопроцентные методы, все бы им следовали, но это не так. И превентивные способы, и вторичная профилактика не гарантируют того, что вы никогда не узнаете о диагнозе "рак молочной железы".

По статистике, у каждой женщины есть около 5 % вероятности заболеть в течение жизни – это базовый риск, к которому позже добавляются другие факторы.

Факторы риска развития рака молочной железы

Факторы риска развития рака – это показатели того, в каких случаях есть большая вероятность появления болезни. Если вы находитесь в группе риска, обследоваться нужно чаще и тщательней.

Основной фактор – наследственность. Если раком груди болели ближайшие родственницы: мать, сестра, дочь – вы в зоне повышенного риска, но следует учитывать возраст заболевшей и тип рака.

Например, рак груди в молодости вашей родственницы должен насторожить больше, чем в пожилом возрасте, так как вероятность того, что он проявится и у вас, больше. Если от рака молочной железы лечились более дальние родственницы и это были единичные случаи, к группе риска вы не относитесь.

Также существует генетическая предрасположенность к раку молочной железы. Если менструации начались раньше обычного и прекратились позже, а их цикл не прерывался беременностью, родами и кормлением, существует дополнительный риск заболеть.

Алкоголь, лишний вес и жирная пища также играют против вас, увеличивая вероятность заболевания раком груди или другими его видами. Курение, кстати, рак груди не провоцирует, но вполне может повлиять на развитие, например, рака легких.

Достаточно делать УЗИ груди, чтобы выявить рак

Неправда. На УЗИ вообще довольно сложно рассмотреть рак, особенно если он бессимптомный. У такого исследования низкая чувствительность к выявлению этой болезни.

Стадии рака молочной железы

Рак молочной железы на ранних стадиях (1–2-я) самостоятельно обнаружить почти невозможно: он протекает без боли и видимых осложнений. Лишь могут болезненно проходить менструации, а при мастопатии – болеть грудь.

На более поздних стадиях (3–4-я) опухоль выявляют на обследовании у врача или самостоятельно, нащупав новообразование. При поражении лимфоузлов метастазами места в подмышечной ямке и над ключицей уплотняются, и появляется боль, когда опухоль непосредственно начинает врастать в грудную клетку.

Симптоматика на поздних стадиях рака молочной железы характеризуется появлением выделений из сосков, их втяжением, изменением цвета или структуры кожи груди. Риск заболевания увеличивается с возрастом.

Чтобы выявить рак груди на ранних стадиях, нужно регулярно заниматься вторичной профилактикой – проходить обследования. Ежемесячно делайте самообследование груди, на 2–3-й день после менструации. Если заметили какие-то изменения в ощущениях или на ощупь, идите к врачу.

Каждый год записывайтесь на осмотр к маммологу вне зависимости от вашего возраста: девочки и в 18 лет болеют раком груди. До 35 лет делайте УЗИ молочных желез ежегодно, а после этого возраста — маммографию. Женщины и мужчины, которые находятся в зоне повышенного риска, должны проходить обследования чаще. Да, мужчины также болеют раком груди.

Фиброаденомы — предраковое состояние

Неправда. Фиброаденомы — это доброкачественные, в отличие от рака, железистые образования в молочной железе. Эффективного лечения, как и профилактики, нет, потому что до конца не ясно, почему они появляются. Показаний к удалению, кроме быстрого роста фиброаденом и желания пациентки, тоже нет. К сожалению, многие врачи советуют их оперировать, а в итоге многие девочки ходят со шрамами и рубцами. Раньше считалось, что фиброаденому и рак груди могут вызывать неудобные бюстгальтеры, но это всего лишь миф — они на это не влияют. Мастопатия также не является предраковым состоянием и, возможно, даже болезнью.

Травмирование груди тоже не всегда способствует заболеванию: до самого удара, который заболевшая обвинит в диагнозе, может пройти несколько лет, когда рак только начал аккумулироваться в организме, однако такие случаи реальны. Мнение, что рак развивается из-за грудных имплантов, тоже миф.

Лечение рака молочной железы

Лечение рака груди зависит от многих факторов, о которых точно скажет только лечащий врач после множества анализов. Один из самых больших страхов и заблуждений женщины — остаться после операции без прежней груди.

На самом деле существует много вариантов лечения: сейчас все чаще делают не мастэктомию (полное удаление молочной железы), а лампэктомию (удаление опухоли), если говорить о хирургическом пути. Обе операции могут деформировать молочную железу, поэтому после операции можно провести реконструкцию груди с помощью имплантов или тканей пациента. Также применяются гормонотерапия, лучевая терапия и другие виды нехирургического лечения.

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