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/Онкология

Рак молочной железы и работа ночью: ученые показали результаты новых исследований

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Вопреки предупреждениям ВОЗ, работа в ночное время суток не оказывает влияния на риск развития рака молочной железы у женщин.

Об этом свидетельствуют исследования британского Журнала Рака, сообщает The Sun.

Согласно результатам исследований ученых, наблюдавших за здоровьем более 100 тыс. женщин за последние 10 лет, никаких доказательств взаимосвязи работы ночью или ранним утром с вероятностью развития болезни не обнаружено.

Отмечается, что впервые о связи возникновения рака молочной железы и работы в позднее время суток ученые заявили еще в 1970-х годах. Согласно теории, нарушение внутренних часов организма подавляет уровень гормона сна мелатонина, одновременно повышая уровень эстрогена. Однако точных доказательств специалистам привести не удалось.

Во избежание попадания в зону риска врачи рекомендуют женщинам, работа которых связана с ночным режимом, следить за своим весом, заниматься физическими нагрузками и снизить количество употребления алкогольных напитков.

Ранее стало известно о методе, позволившем в несколько десятков раз снизить смертность от рака молочной железы.

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Речкунова Людмила
Речкунова Людмила
Cпаcи6o вcем тeм, ктo покaзал мнe этoт прекpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁jxtx6za Прocто прoйдя опpoc пoлyчила почти пoлyгoдовую зaрплaтy)) Пользyйтecь, пoкa есть вoзможнocть=)
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