В жовтні традиційно говорять про рак молочної залози. Нещодавно до мене за допомогою звернулася родина, де у чоловіка ще рік тому виявили рак молочної залози.

Так, у чоловіків також буває рак грудей і це дуже рідкісне явище. Американці кажуть, що ризик захворіти на рак грудей у чоловіка дорівнює 1 на 883 роки або менше 1% від усіх зареєстрованих випадків раку грудей.

Спеціалісти називають два найпоширеніших фактори, які впливають на рак грудей. Це жіноча стать і вік, а з віком ризик збільшується.

Рак грудної залози стабільно займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності серед жінок як в Україні, так у світі.

Щорічно в Україні понад 14 5000 жінок дізнаються про діагноз рак грудної залози (РГЗ), І щорічно помирають понад 5 500 жінок, з них понад 20 % – в репродуктивному віці.

Але повернемось до чоловіка. Після того, як в онкологічній лікарні йому встановили діагноз та призначили лікування, він прийняв рішення, що звернеться до нетрадиційної медицини. Його підтримала родина і вони звернулись. Чистили організм, пили пігулки з незрозумілим змістом, платали за консультації якихось "фахівців" більше тисячі гривень. Одним словом "лікувались".

А рак продовжував розвиватись. І коли стало очевидно, що відвар трав не працює, бо більше пухлина розповсюдилась в інші органи. Вони звернулись за рекомендацією лікаря-онколога, адже до того який консультував раніше, соромно йти.

Мене бентежить питання: звідки з’явилась ця тенденція недовіряти традиційний медицині?

Чому в суспільстві є довіра до нетрадиційних методів лікування складних хвороб, які в світі лікують перевіреними методами? Офіційні медичні заклади, особисто я сприймаю далеко не в рожевих окулярах. Я бачу їх очима пацієнта і родича, і лікаря, звичайного лікаря який має бажання лікувати, нажаль, бачу і інших.

Люди з легкістю йдуть до умовних лікарів, які обіцяють чарівну пігулку від раку, а коли не спрацьовує зникають, і залишають пацієнта один на один з хворобою, а онкологам відправляють пацієнта на останній стадії захворювання.

У випадку нашого пацієнта, який більше року умовно лікувався неперевіреними методами поза офіційними закладами, крім того, що хвороба поширилась далі, є складність з доступом до знеболювального.

В нашому суспільстві існує багато міфів та стереотипів про рак, про рак грудної залози.

1. Наприклад, вважається, якщо у мене немає сімейної історії раку молочної залози, я не можу захворіти на рак.

ФАКТ: Більшість людей з діагнозом рак молочної залози не мають відомої сімейної історії. Лише 5–10% раку молочної залози є спадковим, тобто вони викликані змінами певних генів, що передаються спадково дітям. Тим не менш, якщо у вас є сімейна історія раку молочної залози з боку матері або батька, це важливий фактор ризику, до якого слід поставитися серйозно. І про це обов’язково потрібно повідомити свого лікаря.

2. Також часто можна почути, що носіння бюстгальтера може спричинити рак молочної залози.

ФАКТ: Немає доказів того, що бюстгальтери викликають рак молочної залози.

3. Якщо ви ведете здоровий спосіб життя, це наче щеплення від раку.

ФАКТ. Це значно зменшує ризики захворіти на рак. Проте не може вберегти повністю від хвороби, чиї спускові механізми не повністю відомі науці.

Рак складна хвороба. Яку переважно лікують довго та складними методами. Тут і хірургія, і хіміотерапія, і радіологія. Проте якщо і пацієнт, і лікар працюють в тандемі, то і шанси є. Це нелегка хвороба, і навіть якщо в конкретному випадку її не можна побороти на 100%, її можливо контролювати та максимально зберегти якість життя на тривалий час.

До чого це все:

- У сучасному світі медицина лікує рак

- Розвиток раку не ваша чи чиясь вина. Думки про те, що ви або хтось інший схибив і це призвело до розвитку раку не допомагають лікуванню.

- Людина вправі обирати лікуватись чи не лікуватись і нести відповідальність за свій вибір;

- Лікування онкології - ризиковано, як і життя в цілому,

- Людина вправі знати, що якщо хворобу не можна вилікувати на 100%, це не означає що медицина не можна допомогти жити з хворобою максимально якісно.

Важливо пам’ятати:

- Що рак грудей це хвороба прогноз лікування якої буде залежати від багатьох чинників. Зокрема, на якій стадії виявлена хвороба; чи має виявлений вид раку гормональні рецептори чи ні; чи буде отримано необхідне лікування в повному обсязі та вчасно;

В будь-якому разі стадія раку допоможе вам і лікарю.

- Лікування раку завжди індивідуально, найкращий варіант визначає лікар.

Перевіряйте міфи на відповідність фактам. Шукайте перевірену інформацію та краще рішення для вашого здоров’я.

Нехай переможе здоровий глузд та відповідальне ставлення до власного здоров’я.

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