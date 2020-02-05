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/ Онкология

Рак массово косит украинцев: что мешает им излечиться

6.2т
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В Украине на данный момент насчитывается около миллиона людей с выявленным онкологическим заболеванием. Выход для них есть - современные таргетные и иммунопрепараты, однако государство спасать их пока не в состоянии.

Как передает ТСН, чтобы купить эти лекарства в два раза дешевле, пациенты вынуждены ездить за границу.

Как известно, таргетная терапия воздействует на злокачественные опухоли и практически не повреждает здоровые, а иммунотерапия мобилизует защитные силы организма на борьбу с раком. Это реальный шанс для онкобольного улучшить качество своей жизни и избежать тяжелых последствий и без того страшного диагноза.

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Рак косит украинцев

Рак косит украинцев

Ілюстрація

Однако, говорят украинские медики, государство такие препараты до сих пор не закупает.

"Врачи могут оказывать помощь лишь теми методами, которые есть в наличии. Если в наличии нет или метода лечения, или какого-либо препарата, то мы можем предложить, а пациенты за свой счет должны покупать", – сказал главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пояснила, что в этом году на закупку лекарств для них государство выделило 9 миллиардов гривен. Этого якобы должно хватить, чтобы полностью покрыть потребности больных детей и 70% взрослых.

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"Чтобы мы могли обеспечить 100%, должны способствовать раннему выявлению, поскольку лечение ранних стадий является гораздо более посильной для бюджета, чем поздних", – сказала она.

В министерстве заверили, что 1 апреля в Украине должна заработать программа медицинских гарантий. В нее заложено шесть амбулаторных обследований, которые будут способствовать выявлению рака на ранних стадиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в течение 20 лет, если сохранятся существующие тенденции, количество случаев заболевания раком может возрасти на 60%.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Тег
лечение рака
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