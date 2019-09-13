Рак, как у Фриске? Что известно о болезни, которую заподозрили у Заворотнюк

В России сообщили от госпитализации популярной актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк якобы с раком головного мозга.

СМИ сообщили, что у заболевание у артистки обнаружили более года назад, сейчас же у нее якобы диагностировали последнюю стадию онкологии.

Примечательно, что от аналогичного диагноза скончалась в 2015 году российская певица Жанна Фриске. Звезда мужественно боролась с неоперабельной опухолью мозга на протяжении полутора лет.

У Заворотнюк заподозрили рак, как у Фриске

Что известно о диагнозе

Глиобластома – злокачественная и наиболее опасная астроцитарная (глиальная) опухоль головного мозга. Состоит из слабо дифференцированных астроцитов с участками сосудистой пролиферации и очагами некроза. Для этого заболевания также характерно беспорядочное расположение клеток патологического новообразования, в сочетании с полиморфизмом их ядер и обширным перифокальным отеком. Рост глиобластомы стремительный инфильтративный, опухоль прорастает в мозговую ткань, при этом четкие границы пораженной области не прослеживаются. Опухоль не метастазирует за пределы нервной системы. Для заболевания характерно быстрое развитие клинической симптоматики.

Глиобластома – наиболее частая первичная опухоль мозга. Она составляет около 52% первичных опухолей и до 20% всех внутричерепных опухолей.

Чаще всего опухоль обнаруживается в височной и лобовой долях, локализация в стволе головного мозга, мозжечке и спинном мозге достаточно редка.

Симптомы

Конкретные симптомы глиобластомы могут быть различны и зависят от локализации злокачественного новообразования. Наиболее частый симптом глиобластомы – головная боль, что обусловлено повышением внутричерепного давления.

Также заболевание может проявляться эпилептическими припадками, головокружениями, жалобами пациентов на сонливость, нарушение зрения, чувство онемения конечностей. При этом часто опухоль достигает больших размеров до того, как проявляются симптомы глиобластомы.

Другими симптомами глиобластомы являются расстройства памяти, изменения поведения и характера.

Симптомы рака головного мозга vladtime.ru

Причины

Статистически факторами риска глиобластомы мозга являются:

- возраст, чаще всего болезнь поражает людей в возрасте 40-60 лет;

- пол, у мужчин опухоль развивается чаще, чем у женщин;

- наличие пилоцитарной и фибриллярной астроцитомы I и II степени. Установлено, что в 10% случаев глиобластома мозга – вторичная опухоль, развивающаяся из астроцитарных опухолей низкой степени злокачественности;

- генетические нарушения, вследствие некоторых заболеваний, например, нейрофиброматоза;

- внешние факторы, такие как воздействие ионизированного излучения и вредных химических веществ, одно из которых - поливинил-хлорид;

Среди причин заболевания могут быть также некоторые вирусные заболевания, наследственная предрасположенность и передача по кровеносному руслу зараженных антител в кору головного мозга.

Диагностика

Диагностировать заболевание можно с помощью МРТ головного мозга с контрастным веществом, SPEKT и PET обследований. Самый надежный способ – стереотаксическая биопсия с последующим патологоанатомическим анализом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

В России сообщили о том, что Заворотнюк якобы попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

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